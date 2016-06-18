درباره تیم ملی والیبال منصفانه قضاوت کنیم/ روی خوب سکه در تهران!

جهانگیر سیدعباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست لیگ جهانی گفت: اینکه بخواهیم مستقیما به نتایج تیم ملی نگاه کنیم قضاوت منصفانه ای نداشتیم. ما باید با توجه به شرایط درباره تیم ملی صحبت کنیم.

وی تشریح کرد: تیم ما از یک تورنمنت بسیار سنگین و پر استرس آمده بود و فقط سه جلسه تمرین کرد. پس از آن هم به برزیل رفت که ۷/۵ ساعت با ما اختلاف ساعت دارد. به ازای هر ساعت باید یک روز استراحت کرد تا بدن با شرایط جدید سازگار شود. اما این شرایط را نداشتیم و وارد بازی ها شدیم.

این کارشناس والیبال ادامه داد: تیم ایران در بازی اول خوب نبود. مقابل آمریکا هم خوب نبودیم ولی می توانستیم برنده شویم که این نشان از پتانسیل والیبال ایران دارد. شاید در کلیت تیم خوب نبود ولی می توانست حتی در روزی که خیلی خوب بازی نکرد هم برنده شود

سیدعباسی در خصوص بازی با آرژانتین گفت: آرژانتین با ولاسکو پوست اندازی کرده است. آنها در پست پشت خط زن یک بازیکن جوان را به کار گرفته اند ولی در کل کلاس تیم ما بالاتر است. به خصوص از نظر فردی کاملا بالاتر از آنها هستیم.

مربی پشین تیم شهرداری ارومیه در خصوص سفر به صربستان برای برگزاری هفته دوم لیگ جهانی یادآور شد: در هفته نخست که شرایط برابری با حریفان نداشتیم اما در صربستان آنها هم به مشکل مسافت و تغییر ساعت بر خواهند خورد. من مطمئن هستم روی خوب سکه را در تهران خواهیم دید و امتیازات خوبی را جمع خواهیم کرد.