محمدرضا عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی محوطهسازی مقبره خواجهاتابک اظهار کرد: بازسازی این بنا با اجرای عملیات محوطه سازی با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان و ابنیه با ۵۰ میلیون تومان آغاز شده است.
عسکری با بیان این که دو ملک مشرف به مقبره خواجه اتابک نیز خریداری شدند، افزود: در راستای حفظ امنیت داخلی بنا، این دو خانه تاریخی بازسازی میشوند تا به بنای خواجه اتابک ملحق شود.
وی تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار به موقع، این مجموعه تاریخی فرهنگی ۲۲ بهمن ماه جاری به بهرهبرداری میرسد.
بازسازی مقبره خواجه اتابک به منظور کاربری فرهنگی از سال گذشته در دستور کار شهرداری کرمان قرار گرفته است.
نظر شما