استان بوشهر رتبه سوم شاخص آمادگی تحصیلی نوآموزان را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استثنایی، غلامحسین حسینی با اشاره به طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان استان بوشهر در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اظهار داشت: در شاخص نمره آمادگی تحصیلی، استان بوشهر با نمره ۳۱.۲ در جمع سه استان برتر کشور بعد از استان‌های تهران با حدنصاب نمره ۳۳.۴ درصد و البرز با ۳۱.۷ قرار دارد.

وی در رابطه با نوع و تعداد پایگاه‌های سنجش در استان بوشهر نیز گفت: در کل کشور تعداد ۵۹۸ هزار و ۳۹۰ نفر (۴۷.۸ درصد) نوآموزان ارزیابی‌شده دختر و ۶۵۲ هزار و ۹۲۰ نفر (۵۲.۲ درصد) پسر بوده‌اند که این آمار در استان بوشهر ۹ هزار و ۶۴۱ نفر است.

حسینی در مورد توزیع نوآموز برحسب آموزش‌های پیش از دبستان اظهار داشت: استان بوشهر در مقایسه با کل کشور وضعیت بهتری از نظر توزیع نوآموز برحسب آموزش قبل از دبستان دارد، به این معنی که در کل کشور نوآموزانی که سابقه آموزش قبل از دبستان دارند ۹۲۳ هزار و ۹۳۵ نفر یا ۷۴.۸ درصد است اما در استان بوشهر ۱۶ هزار و ۱۱۹ نفر یا ۷۹.۷ درصد نوآموزان آموزش‌های پیش از دبستان را فراگرفته‌اند که بیانگر توسعه مناسب مراکز پیش‌دبستانی در این استان است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر در مورد توزیع نوآموز بر حسب وضعیت بیمه استان بوشهر بیان کرد: توزیع نوآموز برحسب وضعیت بیمه سرپرست خانوار در استان بوشهر با ۲.۵۱ درصد بیمه تأمین اجتماعی در مقایسه ۷.۴۳ درصد آمار کشور وضعیت بهتری دارد، تعداد نوآموزانی که هیچ‌گونه بیمه‌ای نداشته‌اند هم در استان بوشهر ۶/۷ درصد و میانگین کشوری با رقم ۳.۱۱ درصد است که بیانگر وضعیت مطلوب استان در شاخص بیمه خانوار است.

وی در مورد توزیع نوآموز اتباع خارجی عنوان کرد: نوآموزان اتباع افغان ارزیابی‌شده در استان بوشهر با حدود ۳.۷ درصد از میانگین کشوری با ۳.۴ درصد بیشتر است.

وی توزیع نوآموز برحسب تحصیلات پدر را تشریح کرد و بیان داشت: در استان بوشهر ۱۴.۱ درصد از پدران نوآموزان ارزیابی‌شده تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند که این رقم از میانگین کشوری (۳.۱۳ درصد) بیشتر است.

حسینی خاطرنشان کرد:‌با تحلیل اطلاعات به‌دست آمده نزدیک به ۴.۴ درصد پدران نوآموزان ارزیابی‌شده از نعمت سواد محروم بوده‌اند که باز در مقایسه با میانگین کشوری (۵.۱ درصد) وضعیت مناسب‌تری داریم.

وی در ارتباط با توزیع نوآموز برحسب تحصیلات مادر افزود: ۱۱.۳ درصد مادران نوآموزان ارزیابی‌شده تحصیلات لیسانس و بالاتر داشته‌اند که از میانگین کشوری (۱۱.۸ درصد) پایین‌تر هستیم.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر در رابطه با توزیع نوآموز برحسب دست غالب اظهار کرد: در ارزیابی اطلاعات استخراج‌شده، در استان بوشهر ۷.۴ درصد نوآموزان چپ‌دست بوده‌اند که از میانگین کشوری با حدود (۷ درصد) از کمیت بالاتری برخوردار است.

حسینی اضافه کرد: در توزیع نوآموزان برحسب وضعیت اشتغال والدین نیز، استان بوشهر با حدود ۸۶.۵ درصد اشتغال پدران از میانگین کشور که ۸۰ درصد است از جایگاه مطلوب‌تری برخوردار است اما اشتغال مادران (استان بوشهر ۱۰.۲ درصد) در مقایسه با میانگین کشوری (۱۰.۵ درصد) در جایگاه پایین‌تری قرار داریم.

وی در توزیع نوآموز برحسب وضعیت ایمن‌سازی کامل (واکسیناسیون) عنوان داشت: توزیع نوآموز برحسب وضعیت ایمن‌سازی یا واکسیناسیون در کشور ۸۰.۹ درصد است ولی این آمار در استان بوشهر ۶۱.۹ درصد است که از میانگین کشوری بسیار پایین‌تر هستیم.