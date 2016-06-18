۵۰۰۰ تیم اجتماع محور در محلات کشور مستقر می شوند

انوشیروان محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری تلاش و اقدامات ویژه‌ای برای پیشگیری از ظهور و بروز معلولیت و آبی‌های ناشی از آن برنامه‌ریزی‌شده است.

وی عنوان کرد: همچنین در قانون برنامه ششم تلاش می‌شود برای پیشگیری از اختلالات معلولیتی شرایطی فراهم کنیم تا با انجام آزمایش‌ها ژنتیکی از معلول زایی پیشگیری کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح غربالگری شنوایی‌سنجی در کشور گفت: برای پیشگیری از ناشنوایی تعهدات کردیم که بالای ۹۰ درصد کودکان متولدین ۹۵ را تحت پوشش این طرح قرار دهیم و این طرح در مراکز استان‌ها اجرایی می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: همچنین در سال ۹۵ علاوه بر سه استان مازندران، اصفهان و کرمان در چند استان دیگر نیز آزمایش‌های ژنتیک برای پیشگیری از معلول زایی اجرایی می‌شود.

محسنی بندپی ادامه داد: همچنین برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، پنج هزار تیم اجتماع‌محور در پنج هزار محله کشور مستقر شدند که افرادی کارشناس در این تیم‌ها حضور دارند.

وی یادآور شد: در برخی مناطق کشور که ژن‌هایی سبب بروز معلولیت شده است مانند چلندر نوشهر، منطقه‌ای در سیستان و بلوچستان و کرمان طبق تفاهم‌نامه‌ای که با علوم پزشکی منعقد کردیم برای بررسی و مداخله علمی این ژن‌ها وارد عمل شده‌ایم.