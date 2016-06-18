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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

نماینده لاهیجان در گفتگو با مهر:

لاریجانی خلاف بودن اقدام رؤسای شعب را پذیرفت/ اهداف خاص دارند

لاریجانی خلاف بودن اقدام رؤسای شعب را پذیرفت/ اهداف خاص دارند

نماینده مردم لاهیجان در مجلس گفت: رئیس مجلس استدلال من را درباره تخلف صورتگرفته توسط روسای شعب در چینش اعضای کمیسیون آموزش پذیرفت، اما هنوز عده ای اصرار دارند من به کمیسیون بهداشت بروم.

ذبیح‌الله نیکفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام خلاف آئین‌نامه برخی رؤسای شعب و نایب رئیس مجلس در حذف وی از کمیسیون آموزش و تحقیقات، اظهار داشت: علت این کار را باید از خود این آقایان سؤال کرد تا طبق سوگندی که به قرآن کریم برای رعایت آئین‌نامه داخلی مجلس یاد کرده‌اند، توضیح دهند.

وی ادامه داد: در سه جلسه مختلف با حضور رئیس مجلس و رؤسای شعب، استدلال‌های من درباره تخلف صورت گرفته را پذیرفتند و حق را به من دادند؛ حتی آقای لاریجانی هم تائید کرد که بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۱ آئین‌نامه داخلی مجلس، حق با من است.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس دهم اظهار داشت: انتخاب اول من، کمیسیون آموزش و تحقیقات بوده است و نماینده‌ای که به جای من به کمیسیون آموزش آورده شده، طبق لیستی که در مجلس توزیع شده بود، کمیسیون آموزش و تحقیقات را حتی به عنوان اولویت دوم خود نیز انتخاب نکرده بود؛ حالا نمی‌دانم چه نیتی داشته‌اند که این فرد را جایگزین من کرده‌اند.

نیکفر تصریح کرد: به نظر می‌رسد آقایان با اهداف خاص، به دنبال ریاست شخص مورد نظر خود بر کمیسیون هستند و به همین دلیل این اقدام خلاف آئین‌نامه را انجام داده‌اند، در حالی که پذیرفتند استدلال من صحیح است و حتی برای انتخاب اول من یعنی کمیسیون آموزش ظرفیت کافی وجود داشت.

وی ادامه داد: هنوز اصرار دارند که من انتخاب دوم خود یعنی کمیسیون بهداشت و درمان را انتخاب کنم، در حالی که من این کار را نمی‌کنم، چون اقدام آنها و اصراری که می‌کنند، خلاف‌ صریح آئین‌نامه است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: من به عنوان یک پزشک، حدود ۳۰ سال نیروی رسمی آموزش و پرورش بوده‌ام و در مهر ۹۴ بازنشسته شده‌ام و در این سال‌ها نیز در کنار آموزش و پرورش، به عنوان استاد حق‌التدریس در دانشگاه تدریس کرده‌ام و اصلاً فعالیت مستقیمی در سیستم بهداشت و درمان نداشته‌ام.

نیکفر گفت: اگر قرار باشد طبق استدلال این آقایان، من صرفاً به خاطر اینکه پزشکی خوانده‌ام به کمیسیون بهداشت و درمان بروم، تمام کسانی که به نوعی تحصیلات عالیه در دانشگاه‌ها داشته‌اند، صرف‌نظر از سابقه کار اجرایی خود باید به کمیسیون آموزش و تحقیقات بیایند؛ در حالی که چنین چیزی شدنی نیست.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعی که کسب کرده‌ام به من گفته‌اند که در حال مذاکره و اصلاح این تصمیم هستند، اما هنوز خبری به طور رسمی اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی جلسه سه‌شنبه هفته گذشته رؤسای شعب ۱۵گانه و نایب رئیس مجلس برای تعیین تکلیف کمیسیون‌ها، در اقدامی خلاف آئین‌نامه دو نماینده متقاضی کمیسیون آموزش و تحقیقات از این کمیسیون کنار گذاشته شدند و دو نماینده‌ اصلاح‌طلب که این کمیسیون اولویت نخست آنها نبود، جایگزین دو نماینده اصولگرا شدند.

کد مطلب 3688622

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