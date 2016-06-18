لاریجانی خلاف بودن اقدام رؤسای شعب را پذیرفت/ اهداف خاص دارند

ذبیحالله نیکفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام خلاف آئیننامه برخی رؤسای شعب و نایب رئیس مجلس در حذف وی از کمیسیون آموزش و تحقیقات، اظهار داشت: علت این کار را باید از خود این آقایان سؤال کرد تا طبق سوگندی که به قرآن کریم برای رعایت آئیننامه داخلی مجلس یاد کردهاند، توضیح دهند.
وی ادامه داد: در سه جلسه مختلف با حضور رئیس مجلس و رؤسای شعب، استدلالهای من درباره تخلف صورت گرفته را پذیرفتند و حق را به من دادند؛ حتی آقای لاریجانی هم تائید کرد که بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۱ آئیننامه داخلی مجلس، حق با من است.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس دهم اظهار داشت: انتخاب اول من، کمیسیون آموزش و تحقیقات بوده است و نمایندهای که به جای من به کمیسیون آموزش آورده شده، طبق لیستی که در مجلس توزیع شده بود، کمیسیون آموزش و تحقیقات را حتی به عنوان اولویت دوم خود نیز انتخاب نکرده بود؛ حالا نمیدانم چه نیتی داشتهاند که این فرد را جایگزین من کردهاند.
نیکفر تصریح کرد: به نظر میرسد آقایان با اهداف خاص، به دنبال ریاست شخص مورد نظر خود بر کمیسیون هستند و به همین دلیل این اقدام خلاف آئیننامه را انجام دادهاند، در حالی که پذیرفتند استدلال من صحیح است و حتی برای انتخاب اول من یعنی کمیسیون آموزش ظرفیت کافی وجود داشت.
وی ادامه داد: هنوز اصرار دارند که من انتخاب دوم خود یعنی کمیسیون بهداشت و درمان را انتخاب کنم، در حالی که من این کار را نمیکنم، چون اقدام آنها و اصراری که میکنند، خلاف صریح آئیننامه است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: من به عنوان یک پزشک، حدود ۳۰ سال نیروی رسمی آموزش و پرورش بودهام و در مهر ۹۴ بازنشسته شدهام و در این سالها نیز در کنار آموزش و پرورش، به عنوان استاد حقالتدریس در دانشگاه تدریس کردهام و اصلاً فعالیت مستقیمی در سیستم بهداشت و درمان نداشتهام.
نیکفر گفت: اگر قرار باشد طبق استدلال این آقایان، من صرفاً به خاطر اینکه پزشکی خواندهام به کمیسیون بهداشت و درمان بروم، تمام کسانی که به نوعی تحصیلات عالیه در دانشگاهها داشتهاند، صرفنظر از سابقه کار اجرایی خود باید به کمیسیون آموزش و تحقیقات بیایند؛ در حالی که چنین چیزی شدنی نیست.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعی که کسب کردهام به من گفتهاند که در حال مذاکره و اصلاح این تصمیم هستند، اما هنوز خبری به طور رسمی اعلام نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در پی جلسه سهشنبه هفته گذشته رؤسای شعب ۱۵گانه و نایب رئیس مجلس برای تعیین تکلیف کمیسیونها، در اقدامی خلاف آئیننامه دو نماینده متقاضی کمیسیون آموزش و تحقیقات از این کمیسیون کنار گذاشته شدند و دو نماینده اصلاحطلب که این کمیسیون اولویت نخست آنها نبود، جایگزین دو نماینده اصولگرا شدند.
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