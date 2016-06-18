بازار صنایع دستی در عون بن علی تبریز ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، مرتضی آبدار شنبه با بیان این مطلب گفت: با توجه به فعالیت های خوب صورت گرفته در مجموعه عون بن علی و اقبال مردم به حضور در آن ایجاد روز بازار و هفته بازار صنایع دستی در این مجموعه را موجب رونق هرچه بیشتر صنایع دستی چه در حوزه معرفی و چه در حوزه فروش ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از صنایع دستی و معرفی آن به عموم از طرقی چون ایجاد روز بازار و هفته بازارهای صنایع دستی خاطر نشان شد: مجموعه عون بن علی می تواند در حوزه مسائل فرهنگی، اکوتوریسم و اوقات فراغت شهروندان پیشتاز باشد.

آبدار افزود: با توجه به حضور قابل توجه مردم در این مجموعه تلاش خواهیم کرد تا با همکاری مدیریت سازمان توسعه عون بن علی با ایجاد غرفه های دائمی فروش و نمایشگاه در مجموعه و ورک شاپهای صنایع دستی در محوطه اداری سازمان فرصت ارزشمندی برای هنرمندان صنایع دستی فراهم کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی تصریح کرد: در روزهای آتی با انجام کار کارشناسی بر روی موضوعات مطروحه سند همکاری متقابل بین دو مجموعه تهیه خواهد شد.