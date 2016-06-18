اقتصاد مقاومتی به معنای تقویت تولیدات داخلی و حفظ ثروت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز شنبه در سومین جلسه ستاد استانی فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: تحقق بخش عمده ای از اهداف اقتصاد مقاومتی علاوه بر تقویت تولیدات داخلی بستگی به نوع و فرهنگی مصرف مردم هم دارد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در جامعه ما میزان اتلاف منابع و امکانات اعم از انرژی، آب، مواد غذایی و ملزومات اداری بسیار زیاد است.

وی اظهارداشت: بررسی میزان تولیدات ملی و میزان مصرف و ضایعات آن نشان می دهد که هدر رفت منابع در کشورما به نسبت سایر کشورهای دنیا بیشتر است.

استاندار کردستان بیان کرد: تمام دستگاه های اجرایی استان برای کاهش مصرف انرژی و ملزومات اداری باید برنامه تدوین کنند و در پایان سال هم نتیجه عملکرد خود را در این رابطه ارائه دهند.

زاهدی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی صرفا به معنای افزایش تولید نیست بلکه نگهداری و حفظ ثروت ملی که مجموعه ای از دارایی های نقدی و غیر نقدی تمامی دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی است، هم جزوی از این اقتصاد محسوب می شود.

وی در ارتباط با دستور کار دوم این جلسه که در ارتباط با توسعه زنبورداری در استان بود، گفت: در مرحله نخست باید مناطق مستعد زنبورداری در استان شناسایی شود و در مرحله بعدی هم سپردن کارها به افراد توانمند باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بر توجه به بازاریابی و برندسازی و بسته بندی محصولات تولیدی به ویژه عسل در استان تاکید کرد و اظهارداشت: اگر برای میزان تولید برآورد شده عسل در استان بازار پیش بینی نشود قطعا با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

استاندار کردستان اظهارداشت: از دیگر مواردی که باید به آن توجه کرد بحث پیش بینی تغییرات آب و هوایی و رفتارهای طبیعت است تا بدین وسیله از ایجاد خسارت هایی بر میزان تولیدات جلوگیری شود.