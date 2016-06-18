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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

استاندار کردستان:

اقتصاد مقاومتی به معنای تقویت تولیدات داخلی و حفظ ثروت ملی است

اقتصاد مقاومتی به معنای تقویت تولیدات داخلی و حفظ ثروت ملی است

سنندج- استاندار کردستان عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی صرفا به معنای افزایش تولید نیست بلکه نگهداری و حفظ ثروت ملی هم جزوی از این اقتصاد محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی  امروز شنبه  در سومین جلسه ستاد استانی فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، گفت: تحقق بخش عمده ای از اهداف اقتصاد مقاومتی علاوه بر تقویت تولیدات داخلی بستگی به نوع و فرهنگی مصرف مردم هم دارد.

وی عنوان کرد: متاسفانه در جامعه ما میزان اتلاف منابع و امکانات اعم از انرژی، آب، مواد غذایی و ملزومات اداری بسیار زیاد است.

وی اظهارداشت: بررسی میزان تولیدات ملی و میزان مصرف و ضایعات آن نشان می دهد که هدر رفت منابع در کشورما به نسبت سایر کشورهای دنیا بیشتر است.

استاندار کردستان بیان کرد: تمام دستگاه های اجرایی استان برای کاهش مصرف انرژی و ملزومات اداری باید برنامه تدوین کنند و در پایان سال هم نتیجه عملکرد خود را در این رابطه ارائه دهند.

زاهدی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی صرفا به معنای افزایش تولید نیست بلکه نگهداری و حفظ ثروت ملی که مجموعه ای از دارایی های نقدی و غیر نقدی تمامی دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی است، هم جزوی از این اقتصاد محسوب می شود.

وی در ارتباط با دستور کار دوم این جلسه که در ارتباط با توسعه زنبورداری در استان بود، گفت: در مرحله نخست باید مناطق مستعد زنبورداری در استان شناسایی شود و در مرحله بعدی هم سپردن کارها به افراد توانمند باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بر توجه به بازاریابی و برندسازی و بسته بندی محصولات تولیدی به ویژه عسل در استان تاکید کرد و اظهارداشت: اگر برای میزان تولید  برآورد شده عسل در استان بازار پیش بینی نشود قطعا با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

استاندار کردستان اظهارداشت: از دیگر مواردی که باید به آن توجه کرد بحث پیش بینی تغییرات آب و هوایی و رفتارهای طبیعت است تا بدین وسیله از ایجاد خسارت هایی بر میزان تولیدات جلوگیری شود.

 

کد مطلب 3688624

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