تاکنون جسدی در محدوده شهران کشف نشده است/ پایان عملیات تخلیه آب

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آتش نشانی اعلام کشف هرگونه جسد از سوی منابع غیررسمی و غیرمسئول را تکذیب می کند، افزود: نجات گران آتش نشانی از همان دقایق اولیه وقوع حادثه انفجار در محدوده شهران در محل حادثه حضور داشتند و تاکنون هیچ گونه جسدی از زیر آوار بیرون نیامده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اطفای حریق با حضور صددرصدی نجاتگران آتش نشانی در همان دقایق اولیه مهار شد، افزود: به دلیل شکسته شدن لوله اصلی آب در محدوده غرب حجم زیادی آب وارد گودال به وجود آمده، شده بود که عوامل آتش نشانی بلافاصله بعد از اطفای شعله ها با استفاده از پمپ های آب مشغول تخلیه آب درون تونل شدند که این عملیات تا دقایقی پیش ادامه داشت و به پایان رسید.

ملکی افزود: با توجه به اعلام شرکت مترو مبنی بر حضور دو کارگر در محل انفجار از همان دقایق اولیه حضور ماموران، عملیات امداد و نجات برای شناسایی محل مفقود شدن هر دو کارگر آغاز شد و تاکنون هیچ جنازه ای از زیر آوار بیرون نیامده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در ادامه گفت: عملیات 30 ساعته آتش نشانان تا ایمن سازی کامل محل وقوع حادثه ادامه دارد و نجاتگران آتش نشانی در محل حضور خواهند داشت.

اظهارات سخنگوی سازمان آتش نشانی مبنی بر عدم یافتن جسد در حالیست که قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از کشف یک جسد خبر داد و اعلام کرد: هنوز یکی از کارگران مفقود است.