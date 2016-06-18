بهره برداری از سکوی ۱۹B پارس جنوبی تا پایان آذرماه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مسعودی پیش از ظهر امروز شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه در یارد تاسیسات دریایی خرمشهر اظهار کرد: هر چه زودتر از بلوک های مرزی میادین مشترک پارس جنوبی برداشت و هر چقدر کارها سریع تر انجام شود می توان از مهاجرت گاز به قطر جلوگیری کرد و بیشترین برداشت را از میادین مشترک داشت.

وی، این نگاه را رویکرد اولویت بخشیدن به اجرای طرح توسعه فاز ۱۹ دانست و افزود: طرح ۱۹ پارس جنوبی دارای چند پروژه بوده که در مجموع از پیشرفت ۹۳ درصدی برخوردار است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این طرح به پایان برسد.

مجری طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی اظهار کرد: پالایشگاه در این طرح پیشرفتی ۹۳ درصدی دارد، حفاری ها و اجرای خطوط لوله درون میدانی و زیر دریایی به صورت ۱۰۰درصد انجام شده و آنچه باقی مانده است بخش هایی از برون سازی پالایشگاه است که متناسب با سکوهایی که مورد بهره برداری قرار می گیرند، کار انجام می شود.

مسعودی همچنین به پایان کار حفاری ها پرداخت و گفت: حفاری فاز ۱۹ به صورت کامل و توسط شرکت پترو پارس یکی از پیمانکاران ایرانی به اتمام رسیده و تمام جکت های اصلی و اقماری آن نصب شده است.

وی با بیان اینکه سکویA اینک بارگیری و سکوی C نصب شده و ظرف هفته آینده راه اندازی می شود، افزود: پیش بینی می شود سکوی ۱۹Bنیز تا پایان آذرماه ۹۵ به مدار بهره برداری برسد.

مجری طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی به اجرای خطوط لوله ارتباطی اشاره کرد و گفت: بخش عمده کار، بخش خطوط لوله زیر دریایی است که ارتباط بین دو سکوی اصلی را با پالایشگاه را برقرار می کند و طول آن در مجموع به ۲۲۵ کیلومتر می رسد که این عملیات اینک به طوز کامل انجام شده است.

وی افزود: خطوط لوله چهار و نیم اینچ که پشت این خط لوله کشیده شده و برای تزریق و انتقال ماده ای برای جلوگیری از یخ زدگی و خورندگی در داخل لوله های به سمت پالایشگاه است، نیز کشیده شده و همچنین خطوط ارتباطی به طول ۱۴ کیلومتر نیز اجرا و نصب شده است.

مسعودی در ادامه با یادآور شدن اینکه بخش دیگر عملیات فاز ۱۹ احداث پالایشگاه است، اظهار کرد: ۱۶ هکتار عملیات ساخت پالایشگاه به اتمام رسیده و بخش عمده پالایشگاه در مدار تولید قرار گرفته، واحدهای ورودی دریافت گاز و جداسازی میعانات گازی نیز به طور کامل در مدار بهره برداری قرار گرفته است و همچنین بهینه سازی پالایشگاه در مراحل نهایی کار قرار دارد.

وی ادامه داد: این پالایشگاه در حال حاضر معادل ۳۳۰ میلیون فوت مکعب گاز که از سکوی اقماری برداشت شده است را پراخت کرده و پس از شیرین سازی و جداسازی میعانات، گاز شیرین را که به میزان هفت میلیون متر مکعب است را تزریق می کند.

مجری طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی از احتمال صادرات نخستین محوله گازی طی هفته آینده خبر داد و گفت: پیش بینی می شود در هفته پیش رو نخستین محموله میعانات گازی برای صادرات آماده شود و توسط گوی شناوری که در منطقه مستقر است کار صادرات آن به سرانجام برسد.

استفاده از توان ملی

وی، بهره گیری از توان داخلی را نکته بارز اجرای طرح توسعه فاز ۱۹ دانست و عنوان کرد: تمام مراحل مهندسی، اجرا، پیش از راه اندازی و راه اندازی تا امروز به دست پیمانکاران ایرانی انجام شده، در بخش تولید و خرید و تامین کالا نیز، بخشی از کالاهای مورد نیاز برای ساخت این طرح ملی همچون تمام کابل های برق و ابزار، تجهیزات دوار و موتوری سکوی ۱۹A از سازندگان داخلی تهیه شده است.

مسعودی در ادامه از موفقیت در حوزه ایمنی کار طی اجرای عملیات توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی خبر داد و گفت: شرکت تاسیسات دریایی ایران و یترو پارس تمام تلاش خود را برای انجام کار در سلامت و رعایت موازین زیست محیطی به کار گرفتند و با وجود اینکه تنها در بخش سکوها هفت میلیون و ۸۸۵ هزار نفر ساعت و به عبارتی به طور متوسط روزانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ نفر ساعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعال بودند، از سال ۸۹ تا کنون موردی که منجر به ناتوانی یا فوت شود، وجود نداشته است.

وی در پایان بیان کرد: در بخش فراساحل و خطوط لوله زیر دریایی و درون میدانی با وجود شرایط دشوار و در بخش پالایشگاه نیز با وجود فعالیت ۱۲۰ میلیون نفر ساعت هیچ مورد منجر به خسارت یا ناتوانی و فوت وجود نداشته که این نشان از حفظ و نظارت بر اجرای مقررات ایمنی از سوی پیمانکاران و کارفرما است.