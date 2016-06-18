به گزارش خبرنگار مهر، ذکی اله خوشبخت صبح شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اردبیل با تأکید به اینکه اخیرا از این پارک بازدید داشته است، تصریح کرد: متاسفانه به تعداد ورزشکار در این پارک معتاد مشاهده می شود.

وی افزود: این اشخاص امنیت پارک و این منطقه از شهر را مختل کرده‌اند و پارکی که با سرمایه‌گذاری قابل‌توجه احداث شده است عملاً نمی‌تواند از سوی شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل تأکید کرد: شورا و شهرداری طی یک سال گذشته معتادان متجاهر را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کند تا نسبت به ارتقا امنیت شهر اقدام شود.

خوشبخت خطاب به مدیران انتظامی و فرمانداری شهرستان اردبیل خواست نسبت به تشکیل کمیته امنیتی و جمع‌آوری معتادان در این پارک اقدام شود.

وی افزود: از سویی فعالیت آزادانه این معتادان و از سویی فعالیت آن ها در پارک موجب شده این دغدغه به وجود آید که سرمایه‌ای که با هدف بهبود رفاه شهروندان برای احداث این پارک هزینه شد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل همچنین خواستار فضاسازی شهر در هفته مبارزه با مواد مخدر شد و تأکید کرد: باید تمامی توان دستگاه‌ها جهت آگاه‌سازی عموم مردم در خصوص اعتیاد به کار گرفته شود.

خوشبخت طرح پیشنهاد برگزاری کارگاه ویژه پیشگیری از اعتیاد برای رانندگان اتوبوس و تاکسی را ضروری توصیف کرد و خواستار توجه شهرداری به اجرای آن شد.