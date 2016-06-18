صدور مجوز ۱۶۸ رشته محل جدید ارشد الکترونیک در پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فراهانی گفت: با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد آموزش الکترونیکی در ۱۶۸ رشته محل جدید دانشگاه پیام نور صادر شد که با احتساب ۱۱۹ رشته محل قبلی این دانشگاه در مجموع ۲۸۷ رشته محل آموزش الکترونیکی در این دانشگاه دایر است.

وی با عنوان اینکه این رشته ها در دفترچه انتخاب رشته سال تحصیلی ۹۶- ۱۳۹۵ درج شده و متقاضیان می توانند در هنگام تعیین رشته، از این فهرست انتخاب کنند، افزود: دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای دانشگاه پیام نور با جدیت در جهت ارتقا و افزایش ظرفیت های سامانه یادگیری و همچنین غنی سازی و تولید محتواهای الکترونیکی مورد نیاز تا شروع سال تحصیلی جدید اهتمام می ورزد و در این راستا کارگاه های آموزشی مورد نیاز ویژه اساتید و کارکنان ذیربط در حال برگزاری است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور یادآور شد: دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاه تخصصی آموزش از دور و قطب آموزش الکترونیکی با راه اندازی تلویزیون تعاملی(IPTV) گام دیگری در ارتقای کیفی و تحقق آموزش برای «همه، همه وقت و همه جا» برداشته است .