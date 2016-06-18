کاراته کاهای قزوینی به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری وعلی اصغر آسیابری دو ملی پوش استان از امروز در مرحله چهارم تمرينات تيم ملي كاراته بزرگسالان به روی تاتامی می روند.

در این مرحله از اردو ۱۴ كاراته كا شرکت دارند که در يک رقابت انتخابي به ميدان می روند.

اين مرحله اردو تا ۴ تيردر مجموعه ورزشي آزادي تهران ادامه خواهد داشت.

ژیمناستیک جام رمضان

در پایان رقابت های ژیمناستیک جام رمضان دختران استان، تیم های ناحیه یک، شهرستان البرز و ناحیه دو عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

این رقابت ها در ۴ وسیله خرک، پارالل، موازنه و زمینی با شرکت ۳۵ ژیمناست از ۵ شهرستان در سالن ژیمناستیک شهید گرامی برگزار شد.

مسابقات کاراته نوجوانان جام رمضان استان با قهرمانی تاکستان به پایان رسید

در پایان این رقابت ها هیئت کاراته تاکستان با ۳ طلا ۱نقره و ۳برنز قهرمان شد، هیئت کاراته اقبالیه ۲طلا و ۱ نقره و هیئت کاراته بیدستان هم با ۱ طلا ۱ نقره و۲ برنز در مجموع دوم و سوم شدند.

نوید محمدی و مجید سانی خانی عنوان برترین بازیکن و مربی را کسب کردند و محمد احمدی هم پدیده مسابقات لقب گرفت.

این رقابت ها با شرکت ۶۹ کاراته کا در سالن ۱۵ خرداد شهر تاکستان برگزار شد.

هیئت تیراندازی استان برتر شد

در پایان ارزیابی عملکرد هیئت های سراسر کشور، هیئت تیر اندازی با تفنگ قزوین عنوان برتر کشور را کسب کرد.

هیئت تیراندازی استان برای دومین سال متوالی است که به دلیل برگزاری رقابت های داخلی، دوره های آموزشی و موفقیت در لیگ های کشوری به این عنوان دست می یابد.