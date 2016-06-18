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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳

به دلیل کاهش دید ناشی از وجود گرد و غبار؛

پرواز آبادان - تهران لغو شد

پرواز آبادان - تهران لغو شد

آبادان- مدیر فرودگاه آیت الله جمی آبادان از لغو پروازهای صبح امروز مسیر آبادان - تهران و به عکس به دلیل کاهش دید ناشی از وجود گرد و غبار خبر داد.

غلامرضا دهقانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: بر این اساس پروازهای شماره ۷۴۰۴ و ۷۴۰۵ شرکت‌ هواپیمایی کیش در مسیر تهران ـ آبادان ـ تهران توسط این شرکت لغو شد.

وی افزود: بر اثر بروز پدیده گرد و غبار که از روز پنج شنبه هفته گذشته تا به امروز در منطقه حاکم است، هشت پرواز رفت و برگشت در روز های پنج شنبه و جمعه (۲۷ و ۲۸ خردادماه جاری) از این فرودگاه در مسیرهای مشهد و تهران لغو شد .

به گزارش مهر، اداره حفاظت محیط زیست آبادان میزان گرد و غبار معلق در هوای آبادان را در ساعت هشت صبح امروز یک هزار و ۸۷ میکرو گرم بر متر مکعب یعنی بیش از هفت برابر استاندارد اعلام کرد.

کد مطلب 3688636

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