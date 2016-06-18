برخورد جدی با حمل غیرقانونی خاک و نخاله های ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدرضاخانی صبح شنبه در جلسه با شهرداران مناطق چهارگانه و مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندها گفت: با توجه به صدور پروانه های ساختمانی و همچنین صدور مجوزهای نوسازی و بهسازی اماکن تجاری و مسکونی مقرر شد خاکبرداری و حمل خاک و همچنین نخاله های ساختمانی توسط خودروهایی که دارای مجوز و کارت مخصوص هستند صورت پذیرد.

وی ادامه داد: در خصوص ثبت نام خودروها، اخذ مجوز و کارت نیز مقرر شد تسهیلات لازم صورت بگیرد تا خودروها یا شرکت هایی که در این خصوص فعالیت دارند بتوانند بر طبق قانون با فراغ بال بهتر و قانونمند نسبت به این امر اقدام کنند.

محمدرضاخانی گفت: در این رابطه به اتفاق شهرداران مناطق به این اجماع رسیدیم که فرهنگ سازی لازم در این راستا انجام شود و فراخوان عمومی در رابطه با ثبت نام و تشکیل پرونده و تهیه کارت صورت گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری افزود: در خصوص موارد فوق همچنین هماهنگیهای لازم با مقام قضایی برای برخورد و توقف با متخلفین به انجام رسیده و بر طبق قانون با متخلفین ساختمانی و خودروهای حمل خاک و نخاله که اقدام لازم جهت اخذ مجوزهای لازم را به انجام نرسانیده اند برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه برخورد با افرادیکه به وسیله خودرو اقدام به دستفروشی و سدمعبر می کنند هماهنگی لازم با پلیس راهنمایی و رانندگی به عمل آمده و از این پس این خودروها در صورت ایجاد مشکل و سد معبر در مرحله اول جریمه و در مراحل بعد با توقیف خودرو مواجه خواهند.