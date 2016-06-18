سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان قزوین افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، بمناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی امیر سرلشگر رضایی فرمانده لشگر ۱۶ زرهی قزوین صبح شنبه با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین دیدار کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در این دیدار با بیان اینکه بخش کشاورزی طی سالهای جاری با استفاده از روشهای جدید موفقیت های زیادی داشته افزود : در سال گذشته رشد بخش کشاورزی ۵/۷ درصد بود که این نشان از تلاش انجام شده بخش کشاورزی برای تامین امنیت غذایی کشور است.

نیازعلی ابراهیمی پاک افزود: استان قزوین شاخصه ها مناسب زیادی برای رشد در بخش کشاورزی دارد بنابراین باید از این بستر بخوبی استفاده کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: امیدواریم با تلاشها و اقدامات انجام شده امسال در تولید گندم به مرز خود کفایی برسیم و وابستگی خود به خارج را قطع کنیم.

وی با بیان اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: سالانه باید ۲۵۰۰ میلیارد تومان در بخش کشاورزی استان سرمایه گذاری شود که متاسفانه در حال حاضر این میزان ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است.

ابراهیمی پاک بر مشارکت بیشتر بانک و سرمایه گذاران برای توسعه و رونق بخش کشاورزی تاکید کرد.

فرمانده لشکر ۱۶ زرهی قزوین هم در این دیدار با تبریک هفته جهادکشاورزی از ایثار، جانفشانی و تلاش جهادگران عرصه دفاع وقدس و سازندگی قدردانی کرد.