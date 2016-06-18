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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

کتاب شعر کودکانه عربی اهوازی به بازار آمد

کتاب شعر کودکانه عربی اهوازی به بازار آمد

اهواز ـ کتاب «یا الابسه احلی فستان» اولین کتاب شعر کودکانه عربی توسط یکی از بانوان اهواز به بازار کتاب آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «یا الابسه احلی فستان» یا «ای که زیباترین لباس را پوشیدی» در ۲۴ صفحه توسط انتشارات خوزستانی «الیما» عرضه شد.

این کتاب شامل ۱۰ شعر کودکانه است که شش شعر از آنها با ادبیات شعبی و چهار شعر دیگر با ادبیات فصیح گفته شده است.

موضوع اشعار، کودکانه با درون مایه‌های اجتماعی است. نام اشعار شامل العنکبوت، بزونه بیت الجیران، لعبیتی، زعلانة و... ثبت شده اند.

به گفته نویسنده کتاب، این اشعار برای گروه سنی ب مقطع دبستان تنظیم شده اند.

کتاب «یا الابسه احلی فستان» نوشته سمیه مشعشعی در دو هزار نسخه چاپ و به قیمت پنج هزار تومان وارد بازار شده است.

به گزارش مهر، پیش از این کتاب، کتابی با عنوان "هله یا رمانة" نوشته خانم فاطمه سجیراتی نیز به صورت جمع آوری اشعار کودکانه چاپ شده بود.

 

کد مطلب 3688645

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