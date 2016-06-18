شرایطمان با بارسلونا قابل قیاس نیست/ سه بازیکن اصلی مصدوم هستند

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط تیم فوتسال تاسیسات دریایی قبل از جام باشگاه‌های جهان گفت: ما روز چهارشنبه برای حضور در این مسابقات عازم قطر می‌شویم. در این مدت نتوانستیم مسابقات قدرتمندی داشته باشیم که محک جدی بخوریم. البته باید از راه ساری و چند تیم دیگر که حاضر شدند با ما بازی کنند، تشکر کنم.

وی افزود: تعداد مصدومان ما ناراحت کننده است و تیم تاسیسات را اذیت می‌کند. سنگ سفیدی، طیبی و حاجی بنده سه بازیکن اصلی ما مصدوم هستند و فقط یکی، دو جلسه با تیم تمرین کرده‌اند.

سرمربی تیم تاسیسات دریایی درباره اینکه تیمش چند درصد برای بازی در جام باشگاه‌های آسیا و دیدار با بارسلونا آماده است، گفت: شرایط ما و بارسلونا قابل قیاس نیست. بارسا شب گذشته چهارمین فینال لیگ فوتسال اسپانیا را بازی کرد و هنوز هم مسابقاتش تمام نشده است. دنبال توجیه نیستم ولی واقعیت است که در ماه مبارک رمضان ساعت تمرینات را عوض کردیم و بازیکنان دچار افت شدند.

شمسایی ادامه داد: به هرحال باید در جام باشگاه‌های جهان تلاش کنیم. با این حال این مسابقات، دیدارهای تدارکاتی خوبی برای ما است چرا که هدف اصلی تاسیسات جام باشگاه‌های آسیا و اعاده حیثیت در آن مسابقات است.

وی در پایان با بیان اینکه تیمش یک جای خالی دارد و این جای خالی به تصمیم مهدی مصطفایی دروازه‌بان تاسیسات بستگی دارد، گفت: مهدی پسر بسیار خوب با قابلیت فنی بالایی است ولی دوست دارد فصل آینده جای دیگری بازی کند. او هنوز تصمیم قطعی‌اش را نگرفته است. اگر مهدی از جمع ما جدا شود، یک جای خالی خواهیم داشت و آنرا به موقع پر می‌کنیم.