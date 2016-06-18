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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

مدیرعامل شرکت مخابرات اردبیل:

نسل سوم اینترنت پرسرعت در هشت شهر اردبیل قابل‌استفاده است

نسل سوم اینترنت پرسرعت در هشت شهر اردبیل قابل‌استفاده است

اردبیل – مدیرعامل شرکت مخابرات استان اردبیل گفت: در حال حاضر اینترنت پرسرعت نسل سوم همراه اول در هشت شهر اردبیل قابل‌استفاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یاور محمد حسینی پیش از ظهر شنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت شبکه های اینترنت پرسرعت اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اینترنت پرسرعت در شهرهای اردبیل، خلخال، پارس‌آباد، سرعین، بیله سوار، گرمی، نمین و مشگین شهر قابل‌استفاده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی ۱۰۵ سایت ۳G در اردبیل اضافه کرد: با توسعه خدمات اینترنت پر سرعت مرکز استان تحت پوشش امکانات نسل سوم شبکه تلفن همراه است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان با اشاره به توسعه خدمات به منظور بهره‌گیری از امکانات نسل چهارم اضافه کرد: در حال حاضر فقط شش سایت برای خدمات نسل چهارم فعال شده است.

محمد حسینی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه اینترنت پر سرعت متذکر شد: علاوه بر این فعال‌سازی نسل چهارم نیز در دست پیگیری است.

وی تأکید کرد: استفاده از امکانات نسل چهارم نیازمند این است که گوشی‌های همراه متناسب با این امکان وارد بازار شود که هنوز رقم استفاده از گوشی‌های پشتیبان نسل چهارم در اردبیل اندک است.

کد مطلب 3688653
محمد میرزایی ناطق

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