به گزارش خبرنگار مهر، یاور محمد حسینی پیش از ظهر شنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت شبکه های اینترنت پرسرعت اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اینترنت پرسرعت در شهرهای اردبیل، خلخال، پارس‌آباد، سرعین، بیله سوار، گرمی، نمین و مشگین شهر قابل‌استفاده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی ۱۰۵ سایت ۳G در اردبیل اضافه کرد: با توسعه خدمات اینترنت پر سرعت مرکز استان تحت پوشش امکانات نسل سوم شبکه تلفن همراه است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان با اشاره به توسعه خدمات به منظور بهره‌گیری از امکانات نسل چهارم اضافه کرد: در حال حاضر فقط شش سایت برای خدمات نسل چهارم فعال شده است.

محمد حسینی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه اینترنت پر سرعت متذکر شد: علاوه بر این فعال‌سازی نسل چهارم نیز در دست پیگیری است.

وی تأکید کرد: استفاده از امکانات نسل چهارم نیازمند این است که گوشی‌های همراه متناسب با این امکان وارد بازار شود که هنوز رقم استفاده از گوشی‌های پشتیبان نسل چهارم در اردبیل اندک است.