به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوره نمایشگاه «مهمانی هنر» شامل آثار نقاشیخط و خطنقاشی چهارشنبه ۲ تیرماه در خانه هنرمندان ایران افتتاح میشود.
در چهارمین دوره نمایشگاه «مهمانی هنر» حدود ۱۰۰ اثر نقاشی خط و خط نقاشی از ۵۴ هنرمند به نمایش گذاشته میشود.
در این نمایشگاه آثار هنرمندانی همچون فرامرز پیلارام، رضا مافی، نصرالله افجهای، محمد احصایی، جلیل رسولی، عینالدین صادقزاده، احمد آریامنش، احمد محمدپور، فریدون امیدی، مهدی فلاح، امیر صادق تهرانی، هادی روشن ضمیر، اسماعیل رشوند، بابک رشوند، رضا رینهای، مجتبی زمانی، عذرا عقیقی، صادق تبریزی، ابوالقاسم عتیقهچی و بهروز زیندشتی به نمایش گذاشته شده است.
چهارمین دوره نمایشگاه «مهمانی هنر» ۲ تا ۱۱ تیرماه در نگارخانههای خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
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