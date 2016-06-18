خودکشی زن ۴۰ ساله ناکام ماند/ تجمع مردم مشکل ساز شده بود

مقصود حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: در راس ساعت ۲۰ و ۵۹ روز پنجشنبه ۲۷ خردادماه جاری طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ ستاد مرکزی فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خبری از اقدام به خودکشی خانمی اطلاع داده شد.



وی افزود: آتش نشانان متشکل از یک تیم امداد و نجات زمینی و یک تیم امداد و نجات آبی به محل حادثه که پل شهید دقایقی (میدان نخل به کیانپارس) گزارش شده بود، شتافتند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اظهار كرد: تیم امداد آبی متشکل از غواصان و تمامی تجهیزات در محل مستقر شدند ولی متاسفانه به علت ترافيک شديد ايجاد شده حاصل از توقف خودروهای عبوری كه برای تماشا بر روی پل ايجاد شده بود، تیم امداد خشکی متوقف شد و خودروهای اين تيم امداد نتوانستند راه عبور برای رسيدن به محل حادثه را پيدا كنند و مردمی كه در محل تجمع كرده بودند با بيان اينكه «اين زن رواني است، بگذاريد خودكشي كند» قصد ممانعت از اعزام تيم امدادی برای كمک به وی را داشتند.



حق شناس توضيح داد: به همين دليل فرمانده تیم عملیاتی و دو تن از آتش نشانان بدون فوت وقت با حمل تجهیزات پیش بینی شده و مورد نیاز از خودرو پياده شده و با دویدن، بی وقفه خود را به شخص مورد نظر که یک خانم حدودا ۴۰ ساله كه از اختلالات روانی رنج می برد، رساندند.

وی ادامه داد: متاسفانه انجام صحبت های روانشناسي و مشاوره كارساز نبود و با توجه به اینکه خانم مورد نظر هر لحظه خود را به سمت پرتگاه نزدیک می کرد، گفتگو و قرار گرفتن در شرایط مناسب، همزمان با هماهنگی تیم غواصان مستقر در رودخانه در یک حرکت هماهنگ شده و فرمانده و یكي از آتش نشان از دو سمت به طرف فرد مذکور که در حال پرت کردن خود به رودخانه بود، پرش کرده و از دو ناحیه بدن وی را مهار و کنترل كردند و از سقوط ۱۰۰ درصد وی جلوگیری به عمل آوردند.



مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اضافه کرد: این سرعت عمل و کسب نتیجه عالی آتش نشانان، حاضران را که تعداد آنها بسیار زیاد بود به وجد آورده و تا دقایقی با دست زدن و تشویق، این حرکت آتش نشانان را مورد تقدیر خویش قرار دادند.



حق شناس بيان كرد: پس از عادی شدن شرایط آتش نشانان این خانم را به منظور کنترل پزشکی و طی كردن روال قانونی در اختیار اورژانس و پلیس مستقر در محل قرار دادند.



وی تصريح كرد: از شهروندان استدعا داریم در زمان بروز حوادث، از توقف و تجمع بی جا جدا خودداری كرده و مسیر را برای عبور و حضور نیروهای امدادی باز نگه دارند زيرا حضور به موقع در محل حوادث عامل موثری در کاهش خسارات جانی و مالی است.



مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در پایان افزود: در زمان خودکشی در ملاعام حضور شهروندان به عنوان تماشاچی می تواند محرک و عاملی برای عملی ساختن ایده خودکشی توسط فرد خودکشی کننده باشد.