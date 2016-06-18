اقدامات مسئولان برای مقابله با ریزگردها در حد شعار است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال میرزایی درخصوص علل افزایش ریزگردها در استان‌های غربی کشور به ویژه استان ایلام، گفت: هجوم ریزگردها طی چند روز گذشته به استان های غربی کشور منشاء خارجی دارد؛ طبق اظهارات اکثر مسئولان دولتی این ریزگردها از عراق به کشورمان وارد شدند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در کوتاه مدت نمی‌توان با ریزگردهایی که منشاء داخلی و خارجی دارند مقابله کرد، افزود: متاسفانه ریزگردها طی ۱۰ سال گذشته گریبان استان های غربی و جنوبی کشور را گرفته و طی مقاطع مختلف میزان آن افزایش پیدا کرده به طوریکه آب و هوای استان ایلام و شهرستان های اطراف آن طی این سالها و به ویژه دو روز گذشته برای مردم غیرقابل تحمل شده است.

وی با انتقاد از عملکرد مسئولان دولتی در مقابله با ریزگردها، تصریح کرد: سه سال پیش معاون اول رئیس جمهور برای طرح راهکارهای مناسب برای مقابله با ریزگردها با عوامل خارجی به عراق سفر کرد، اما متاسفانه دستاورد این سفر تاکنون برای مردم استان‌های غربی کشور مشخص نشده است؛ بنابراین صحبت‌های مسئولان و رایزنی ها تاکنون هیچ مشکلی را در این جهت حل نکرده و تنها در حد حرف و شعار باقی مانده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس دهم با بیان اینکه مسئولان باید دلایل عدم حل مشکل ریزگردها را برای مردم توضیح دهند، گفت: اینکه مسئولان تنها به اظهارنظر درمورد این معضل پرداخته و مدام دیگران را متهم به افزایش مشکلات می‌کنند به هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه افزایش ریزگردها طی دو روز گذشته دراستان ایلام شعاع دید را به کمتر از ۱۰۰ متر کاهش داده است، گفت: اگر برای مقابله با آن تدابیر ویژه اتخاذ نشود در آینده نزدیک بیمارهای تنفسی و خطرناک بسیاری گریبان مردم را می گیرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با غیر قابل قبول خواندن صحبت های رئیس سازمان محیط زیست مبنی براینکه عراق به دلیل مقابله با تروریست ها از حل بحران ریزگردها عاجز است، گفت: عامل اصلی هجوم ریزگردها و افزایش این معضل خارجی بوده و باید با رایزنی ها و تعاملات گسترده میان مقامات عراق و ایران این مشکل را مرتفع کرد.

طی روزهای گذشته بار دیگر هجوم ریزگرد‌ها از کشور عراق به مناطق غربی کشور آلودگی هوا در این مناطق را افزایش داد.