جشنواره فیلم «مقاومت» میزبان بیش از یک هزار اثر در بخش مسابقه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مهلت دریافت آثار در بخش‌های مسابقه سینمای ایران چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» در مجموع یک هزار و ۲۳۹ اثر برای دبیرخانه این رویداد سینمایی رسیده است.

این آثار برای بخش‌های مختلف مسابقه سینمای ایران شامل: بخش‌های سینمایی، سینمایی _ ویدئویی، سریال‌های تلویزیونی، فیلم‌های کوتاه داستانی، آثار مستند، آثار پویانمایی، نماهنگ، جلوه‌گاه نور، قلم طلایی و اقلام تبلیغی برای دبیرخانه جشنواره رسیده است.

طبق اعلام دبیرخانه جشنواره «مقاومت»، آمار تفکیکی بخش‌های مختلف به این ترتیب است:

۳۱ اثر در بخش سینمای ایران

۲۵ اثر در بخش سینمایی _ ویدئویی

۳۶ اثر در بخش سریال تلویزیونی

۳۳۷ اثر در بخش آثار مستند

۱۵۰ اثر در بخش فیلم های کوتاه داستانی

۷۶ اثر در بخش آثار پویانمایی

۹۶ اثر در بخش نماهنگ

۳۵ اثر اقلام تبلیغی(این بخش تا ۱۵ تیرماه مهلت در یافت آثارش باقی مانده است)

۱۸۸ اثر جلوه‌گاه نور

۲۵۵ اثر قلم طلایی

جشنواره «مقاومت» در چهاردهمین دوره در بخش مسابقه سینمای ایران پذیرای آثاری بود که به موضوعاتی چون: نقش انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در احیای هویت ایرانی – اسلامی، تلاش مسلمانان در احیای هویت اصیل اسلامی برای مقابله با اسلام هراسی و ایران هراسی، نقش همبستگی و انسجام اسلامی در حمایت از مقاومت و بیداری اسلامی در منطقه و جهان، نقش اقتصاد مقاومتی در شکست تحریم ­های اقتصادی و سیاسی دشمنان انقلاب اسلامی، تبیین اندیشه‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، نقش جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، افشای نقش آمریکا، صهیونیسم و وهابیت در هتک حرمت مسلمانان و دیگر ادیان توحیدی، پرداختن به شهدای ترور و شهدای هسته ­ای در راستای افشای چهره حقوق بشر آمریکایی، نقش بسیج در پیشرفت علمی، فرهنگی و سازندگی کشور، نقش مردم در مقابله با تروریسم، فتنه، فرقه‌گرایی و گروه‌های انحرافی و منافقین، نقش مردم غزه، لبنان، سوریه، عراق و یمن در مقابله با صهیونیسم و استکبار جهانی و اندیشه‌های تکفیری، نقش هالیوود در ترویج خشونت، تروریسم و فرقه­ سازی برای مقابله با ادیان توحیدی، نقش سبک زندگی ایرانی- اسلامی در مقابله با جنگ نرم و رسانه ­های استکباری، جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سالم ­سازی جامعه به ویژه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، افشای فاجعه منا پرداخته‌اند.

روابط عمومی جشنواره اعلام کرد: آثار رسیده به جشنواره توسط ۱۴ هیات جداگانه و با مشارکت بیش از ۵۰ چهره سینمایی در حال بررسی و ارزیابی است و پیش‌بینی می‌شود بعد از پایان ماه مبارک رمضان جمع‌بندی نهایی آثار راه یافته به بخش‌های مسابقه سینمای ایران معرفی شوند.

ضمنا آمار اعلام شده آثار دریافتی بخش بین‌الملل را در بر نمی‌گیرد و دبیرخانه بین‌الملل جشنواره همچنان، پذیرای آثار از کشورهای مختلف است.

این رویداد سینمایی توسط انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس به منظور تبیین فرهنگ مقاومت در مقابل تهاجم و نفوذِ فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و امنیتی دشمنان به ویژه آمریکا، در راستای استکبارستیزی ملل مظلوم جهان و مبارزه با تروریسم و صهیونیسم بین ­الملل در دو بخش «سینمای ایران» و «سینمای بین ­الملل» مهرماه همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس با حضور فیلمسازان داخلی و خارجی در کشور برگزار می‌شود.