سفر وزیر خارجه فرانسه به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ژان مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه در آینده ای نزدیک به لبنان سفر خواهد کرد.

هدف از این سفر دیدار و گفتگو با مقامات لبنانی درباره بحران انتخاب رئیس جمهور در این کشور است. لبنان حدود سه سال است که با خلأ ریاست جمهوری مواجه است و گروه های لبنانی درباره گزینه مناسب برای تصدی این سمت به توافق نمی رسند.

وزیر خارجه فرانسه در جریان این سفر بر ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در موعد مقرر تاکید خواهد کرد.

«پاتریس پاولی» سفیر سابق فرانسه در لبنان طی روزهای آتی به لبنان سفر خواهد کرد تا مقدمات سفر وزیر خارجه فرانسه به بیروت را فراهم کند.