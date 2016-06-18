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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

سفر وزیر خارجه فرانسه به لبنان

سفر وزیر خارجه فرانسه به لبنان

وزیر خارجه فرانسه برای بررسی بحران ریاست جمهوری در لبنان به بیروت سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ژان مارک آیرو» وزیر امور خارجه فرانسه در آینده ای نزدیک به لبنان سفر خواهد کرد.

هدف از این سفر دیدار و گفتگو با مقامات لبنانی درباره بحران انتخاب رئیس جمهور در این کشور است. لبنان حدود سه سال است که با خلأ ریاست جمهوری مواجه است و گروه های لبنانی درباره گزینه مناسب برای تصدی این سمت به توافق نمی رسند.

وزیر خارجه فرانسه در جریان این سفر بر ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در موعد مقرر تاکید خواهد کرد.

«پاتریس پاولی» سفیر سابق فرانسه در لبنان طی روزهای آتی به لبنان سفر خواهد کرد تا مقدمات سفر وزیر خارجه فرانسه به بیروت را فراهم کند.

کد مطلب 3688671
سمیه خمارباقی

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