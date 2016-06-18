«مهر تابان» با حضور رییس دفتر مقام معظم رهبری کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند «مهر تابان» تولید جدید شبکه مستند سیما جمعه ۲۸ خردادماه ۹۵ با حضور آیت الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، سلیم غفوری مدیر شبکه مستند و ابوالقاسم ناصری مدیر گروه تولید شبکه کلید خورد.

اولین تصاویر این مستند که به تهیه کنندگی امیرعباس شجاعی با موضوع زندگی، سلوک و فعالیت سیاسی و ارتباط برخی از علمای استان اصفهان با مردم ساخته می شود در مسجد آل یاسین خیابان خواجه عبدالله تهران ضبط شد.

آیت الله گلپایگانی از آن رو به محل ضبط مستند آمده بود که پدر بزرگوار ایشان از جمله شخصیت هایی هستند که در «مهر تابان» به ایشان پرداخته می شود. مستند پرتره آیت الله خوانساری، بانو علامه امین، پدر آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله فیاضی گلپایگانی در قالب دیگر قسمت های این مجموعه تولید می شود.

رییس دفتر رهبری در مراسم کلید خوردن «مهر تابان» در سخنانی به خصایص فردی و اجتماعی پدر بزرگوار خود از جمله ارتباط با امام (ره) و دستگیری از مردم و فعالیت های انقلابی اشاره کرد.

وی همچنین با تمجید از شبکه مستند، آن را یک شبکه خوب دانست که تلاش زیادی برای موفقیت آن و رسیدنش به وضعیت کنونی انجام شده و خود را مخاطب این شبکه معرفی کرد.

رییس دفتر مقام معظم رهبری همچنین پیشنهاد کرد، برخی برنامه های خوبی که در ساعات پایانی شب، روی آنتن می روند، در زمان مناسب تری پخش شوند.

آیت الله گلپایگانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بلال را به عنوان موذن پیامبر (ص) می شناسیم، تلویزیون را بلال انقلاب دانست که معارف اسلام را منتشر می کند و در راستای فرمایش امام (ره) که صدا و سیما را یک دانشگاه دانسته اند، در حال پیشرفت است.

«مهر تابان» در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقه ای برای پخش از شبکه مستند سیما تولید می شود.