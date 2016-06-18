محمدحسن ساقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ديدار نمايندگان احزاب و تشكلهای سياسی خراسان رضوی با استاندار و حضور احزاب سياسی در ضيافت افطاری استاندار خراسان رضوی اظهار كرد: براساس آنچه كه ما متوجه شديم، همه احزاب اصلاحطلب در اين مراسم حضور داشتند اما آنگونه كه اعلام شد و بيان كردند كه يك نماينده از همه احزاب سياسی استان در اين مراسم حضور دارد، هيچ نمايندهای ازطيف اعتداليون و اصولگرايان در ضيافت افطاریاستاندار حضور نداشت.
وی با بيان اينكه اگر قرار است جريانهای سياسی در مسير وحدت قرار بگيرند، انجام چنين اقداماتی شايسته نيست، گفت: به عقيده من، اگر اين مراسم، ديدار احزاب و گروههای سياسی با استاندار و ضيافت افطاری استانداری بود، بايد از تمام احزاب و جريانهای سياسی چه اصولگرا چه اعتدالی و اصلاحطلب دعوت میشد.
دبير جبهه اعتدال شرق كشور با اشاره به اينكه استاندار خراسان رضوی، استاندار دولت اعتدال است، گفت: جريان اعتدال، حامی دولت فعلی و يكی از عوامل پيروزی آن در جريان انتخابات سال 92 بود اما حتی يك نماينده از جريان اعتدال در مراسم استاندار خراسان رضوی دعوت نداشت.
ساقی تأكيد كرد: پس از انجام اين رفتار تفرقهانگيز، هماكنون حرف ما اين است در جايی كه نمايندگان استان و احزاب سياسی حضور دارند، چرا بايد با انجام چنين رفتاری اصل وحدت را زير سوال برد.
وی با بيان اينكه ما نگران اين حركتها هستيم، اظهار كرد: اگر استاندار خراسان رضوی به چنين مسائلی توجه نكند، اصل وحدت و همگرايی بين گروههای سياسی از بين میرود و نوعی طنابكشی سياسی اتفاق میافتد كه تنها نتيجه آن، نفاق است.
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