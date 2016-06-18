فراخوان جایزه معماری داخلی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جایزه معماری داخلی ایران با ابعاد گسترده و دعوت از شرکت‌کنندگان پروژه‌های اجرا شده در داخل کشور مهر ماه سال ۱۳۹۵ برگزار می‌شود. فصلنامه معماری و ساختمان برگزار کننده این رویداد است.

دبیرخانه جایزه، پروژه‌های مختلف را در مقیاس‌های گوناگون، منطبق با شرایط و مدارک در خواستی، دریافت و در جایزه با تعاریف و معیارهای داوری زیر شرکت می‌دهد.

معیارها:

خلاقیت و نگاهی نو.

توانایی طراح در تحقق مطلوب فعالیت‌ها و تأمین نیازهای روانی و کاربردی در فضای درونی بنا.

چگونگی و میزان نسبت هماهنگی طرح با ساختار اصلی معماری در جهت تأیید و ارتقاء کیفی آن.

میزان توجه طراح به بستر اقلیمی، فرهنگی و بومی محل طرح.

دبیرخانه جایزه معماری داخلی ایران، واژه معماری داخلی را به این شرح زیر تعریف كرده است:

کیفیت فضا (مطلوبیت روانی، کارایی عملی، محقق شدن فضای مطلوب برای فعالیت‌ها، همنشینی فعالیت‌ها و فضاها، خلاقیت، تأمین نور طبیعی مطلوب و همخوانی با بستر فرهنگی و اقلیمی)

تکنیک (انتخاب درست مصالح، همخوانی شیوهی ساخت با مصالح، کیفیت نهایی، استفاده از فنون نوین و مناسب ساخت، همنشینی درست تأسیسات با فضاهای داخلی)

عناصر داخلی (خلاقیت، مصالح، نور پردازی، کارایی عناصر، رنگ، نور، بافت، همنشینی عناصر)

طراحی داخلی (چیدمان و دکوراسیون) عبارت از خلاقیت، شناخت، ریتم، فرم، رنگ، نقطه‌ی اوج و ترکیب.

اصول و مبانی داوری:

- معماری: کاربری، کالبد، حجم، استراکچر کل بنا، روح، حس، زیبایی.

– معماری داخلی: استراکچر داخلی، بدنه‌های داخلی و سقف‌ها ـ عناصر تشکیل‌دهنده کالبدی معماری داخلی (ستون، در، پنجره، …)

– تقسیم کاربری به فعالیت‌ها: فعالیت‌هایی که امکان تحقق کاربری را فراهم می‌کنند.

– توزیع فعالیت‌ها: تعیین عرصه و حریم (قلمرو) فعالیت‌ها و همنشینی آنها.

– چیدمان: امکانات، تجهیزات، مبلمان، اکسسوری

– کیفیت فضا: ادراک فضا براساس متریال، بافت، رنگ، نور و ایجاد حس – مواجهه ـ حرکت ذهن و بدن، درک و آگاهی: معنا ـ پدید آمدن انس و خاطره (احساس تعلق)

شرایط و مدارک مورد نیاز برای شرکت در جایزه

-شرکت‌کنندگان در نهمین جایزه معماری داخلی ایران می بایست کلیپ کوتاهی (به مدت ۳۰ ثانیه) از پروژه اجرا شده همراه با مدارک اعلام شده و حداکثر تا سوم مهرماه ۱۳۹۵ به دبیرخانه جایزه تحویل دهند.

– معرفی ساختمان اصلی و زمان ساخت که طرح داخلی مورد نظر در داخل آن اجرا شده است با ارائه نشانی دقیق سایت و در صورت امکان نقشه یک پلان و یک نما از ساختمان اصلی با ذکر مقیاس یا تصاویری از هر یک از نماهای اصلی و محوطه باز ساختمان.

– پلان‌ها و برش‌ها یا تصاویر گرافیکی و سه بعدی طرح با ذکر مقیاس و نام فضا (در صورت موجود بودن).

– نقشه‌های مربوط به هر یک از عناصر خاص و پیچیده ساخته شده در داخل فضا (اعم از جداکننده سقف‌ها و مبلمان) در مقیاس مناسب (در صورت موجود بودن)

– معرفی طرح اجرا شده در قالب عکس‌های بزرگ و گویا از پروژه که نمایانگر جزئیات طرح و نورپردازی در شب باشند با شرح هر عکس.

– توضیحات لازم در مورد زیر بنا و پیشینه بنا، ایده اصلی طراح، اهداف دنبال شده در طراحی، مزایای گزینه انتخاب شده برای اجرا، موانع و محدودیت‌های طرح و اجرا، نقش کارفرما در شکل‌گیری طرح و … همراه با نمودارهای لازم، تصاویر قبل و بعد بنا و هر آنچه که داوران را در قضاوت طرح یاری کند.

– کلیه نقشه‌ها و عکس‌ها باید روی فوم بُرد به ابعاد ۷۰×۵۰ سانتیمتر(حداقل در ۲ شیت و حداکثر در ۴ شیت) و در یک صفحه توضیحات ارائه شود.

– ارائه مدارک ارسالی بر روی لوح فشرده (تنها جهت چاپ در فصلنامه شماره ویژه جایزه) برای کلیه شرکت‌کنندگان اجباری است.

– نام پروژه، محل اجرا، نام کارفرما، نام طراح اصلی یا گروه طراحی که با عنوان صاحب اثر شناخته خواهد شد، نشانی و شماره‌های تماس لازم، همکاران اجرایی و تاریخ شروع و خاتمه‌ی طرح و ساخت باید به‌صورت جداگانه در یک برگه A۴ همراه مدارک توسط شرکت‌کننده به دبیرخانه ارائه می‌شود و کد چهار رقمی به‌عنوان رسید به شرکت‌کنندگان تحویل داده می شود.

– نام پروژه، نام صاحب اثر، نشانی، شماره تلفن و فکس روی پاکت نوشته شود.

– محدودیتی برای ارائه پروژه‌های متعدد متعلق به یک شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد ولی هر یک از آثار بایستی در پاکت‌های جداگانه ارسال شوند. تمامی پروژه‌های شرکت‌کننده در نهمین جایزه معماری داخلی ایران در شماره ۴۸ مجله معماری و ساختمان (شماره ویژه نهمین جایزه معماری داخلی ایران) منتشر می‌شود.

مراسم اهدای جوایز روز هشتم مهر ماه سال ۱۳۹۵ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای كسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی http://www.memary.net/default.aspx?PageID=۲۷۴ مراجعه كنند.

مراسم تقدیر از معمار معاصر طبق برنامه هر ساله همزمان با مراسم اهداء جوایز در همان روز هشتم مهرماه برگزار می‌شود.