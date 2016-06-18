اوضاع ملوان دوباره بهم ریخت/ معارفه پورغلامی برگزار نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود مراسم معارفه سرمربی جدید ملوان ساعت ۱۱ امروز(شنبه) برگزار شود، این مراسم تنها چند دقیقه مانده به آغاز، بنا به دلایلی نامعلوم لغو شد.

طی جلسه ای که هیئت مدیره ملوان شامگاه جمعه با «فرهاد پورغلامی» تشکیل داده بودند، تمام شرایط و برنامه های وی برای سرمربیگری ملوان توسط اعضای هیئت مدیره مورد موافقت قرار گرفته بود.

قرار بود مراسم معارفه پور غلامی امروز با حضور اصحاب رسانه در هتل سفیدکنار انزلی برگزار شده و پس از این مراسم وی در تمرین ملوان شرکت کند.

بنابر اعلام یکی از اعضای هیئت مدیره ملوان که نخواست نامش فاش شود، لغو این مراسم به دلیل مشکلات خانوادگی پیش آمده برای پور غلامی است.

گمانه زنی ها از این حکایت دارد که پور غلامی ترجیح داده تا زمان تعیین وضعیت حضور تیم فوتبال ملوان در لیگ برتر و خرید امتیاز تیم نفت تهران، برای سرمربی گری این تیم دست نگه دارد.