  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

نوای تواشيح قرآنی در مساجد کرواسی

نوای تواشيح قرآنی در مساجد کرواسی

به مناسبت ماه مبارك رمضان، آوای تواشيح قرآنی با اجرای گروه تواشيح «ايمان» اعزامی از كشورمان، 8 تا 12 تير در مساجد کرواسی طنين‌انداز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ماه مبارك رمضان، آواي تواشيح قرآني با اجراي گروه تواشيح «ايمان» اعزامي از كشورمان با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در کرواسی، مراکز اسلامی زاگرب و شهر رییکادر در مساجد کرواسی طنين‌انداز مي‌شود.

اين طرح قرآني نیمه دوم ماه مبارک رمضان، ۸ تا ۱۲ تیرماه جاري با اجراي گروه تواشیح «ایمان» اعزامی از کشورمان اجرا مي‌شود. اين گروه در قالب برنامه‌هاي مختلف به همخوانی آیات قرآن كريم، ادعیه و اشعار مذهبی به سه زبان فارسی، عربی و بوسنیایی در مساجد شهرهای زاگرب و رییکا مي‌پردازند.

گروه تواشیح «ایمان» فعالیت بین‌المللی خود را از سال ۱۹۹۰ آغاز و تا کنون در کشورهای فرانسه، آلمان، هلند، لهستان، بلژیک و ترکیه دارای اجراهای موفق بوده و امسال نیز با دعوت رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و کرواسی در این دو کشور در نیمه دوم ماه مبارک رمضان اجرای برنامه خواهند داشت.

کد مطلب 3688681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها