نوای تواشيح قرآنی در مساجد کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ماه مبارك رمضان، آواي تواشيح قرآني با اجراي گروه تواشيح «ايمان» اعزامي از كشورمان با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در کرواسی، مراکز اسلامی زاگرب و شهر رییکادر در مساجد کرواسی طنين‌انداز مي‌شود.

اين طرح قرآني نیمه دوم ماه مبارک رمضان، ۸ تا ۱۲ تیرماه جاري با اجراي گروه تواشیح «ایمان» اعزامی از کشورمان اجرا مي‌شود. اين گروه در قالب برنامه‌هاي مختلف به همخوانی آیات قرآن كريم، ادعیه و اشعار مذهبی به سه زبان فارسی، عربی و بوسنیایی در مساجد شهرهای زاگرب و رییکا مي‌پردازند.

گروه تواشیح «ایمان» فعالیت بین‌المللی خود را از سال ۱۹۹۰ آغاز و تا کنون در کشورهای فرانسه، آلمان، هلند، لهستان، بلژیک و ترکیه دارای اجراهای موفق بوده و امسال نیز با دعوت رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و کرواسی در این دو کشور در نیمه دوم ماه مبارک رمضان اجرای برنامه خواهند داشت.