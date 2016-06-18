تمایل هافبک دورتموند برای پیوستن به منچستر یونایتد

به گزارش خبر گزاری مهر، هافبک بورسیا دورتموند مطابق گفته «مینو رایولا»، مدیر برنامه هایش، قصد پیوستن به باشگاه منچستر یونایتد را دارد.

با تمام شدن قرارداد اين ملى پوش ارمنستانى در تابستان سال آينده او می تواند با قيمت کمترى در دسترس ساير تيم ها باشد. در حالی که «رایولا» تائید کرده است که این بازیکن قصدی برای تمدید قراردادش ندارد.

علیرغم اینکه باشگاه دورتموند اصرار دارد که برنامه ای برای فروش بازیکن ۲۷ ساله خود ندارد، اما مدیر برنامه های او اظهار می کند که امکان پیوستن این بازیکن به «ژوزه مورینیو» در «اولدترافورد» کماکان وجود دارد.

«رایولا» به «تایمز» گفت: او می خواهد به منچستر یونایتد برود و ما هنوز در تلاش برای رفع این مشکل هستیم.

«مخیتاریان» فصل گذشته با به ثمر رساندن ۱۸ گل و ۲۰ پاس گل در ۴۸ بازی، نقشی کلیدی در خط هافبک تیم دورتموند ایفا کرد.