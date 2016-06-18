مراد بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، سطح زیر کشت گندم در شهرستان خرم آباد را ۴۴ هزار و ۵۰۰ هکتار برشمرد و اظهار داشت: تا کنون حدود سه هزار تن گندم با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری بیش از ۸۵ هزار تن گندم از کشاورزان خرم آبادی خریداری شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه حدود ۲۱ هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت جو دیم و آبی قرار دارند، عنوان کرد: تا کنون حدود شش هزار تن جو با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شده که بخشی از مبلغ آن توسط دولت پرداخت شده و بخشی دیگر از طریق بورس به فروش رسیده و پول آن به حساب کشاورزان واریز می شود.

بیراوند اضافه کرد: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تن جو در سطح شهرستان خرم آباد از کشاورزان خریداری شود.

وی سطح زیر کشت محصول کلزا در شهرستان خرم آباد را ۱۷۰ هکتار برشمرد و گفت: پیش بینی می شود طی امسال حدود ۴۰۰ تن کلزا به کمیسیون های خرید تحویل داده شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد قیمت هر کیلو کلزا را دو هزار و ۵۳۰ تومان برشمرد و افزود: تا کنون حدود سه تن کلزا به کمیسیون های خرید شهرستان تحویل داده شده است.

بیرانوند با اشاره به اینکه در سطح شهرستان خرم آباد حدود ۴۰۰ هزار تن انواع محصول کشاورزی تولید می شود، بیان داشت: بیش از نیمی از این رقم به تولید محصولات باغی مربوط می شود.

وی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی خرم آباد طی سال جاری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نسبت به توسعه گیاهان دارویی و زعفران اقدام کرده است، تصریح کرد: توسعه گیاهان دارویی و کشت زعفران درآمد زا بوده و مطابق رکوردهای ثبت شده توسط مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان از هر هکتار سطح زیر کشت زعفران پنج کیلوگرم از این محصول برداشت می شود لذا زعفران کشت اقتصادی و قابل صادرات و ارز آور است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه در استان لرستان ۹۷ هکتار از اراضی زیر کشت زعفران هستند، ادامه داد: در اراضی شهرستان خرم آباد ۴۵ هکتار زعفران کشت شده و پیش بینی می شود در سال جاری بیش از ۵۰ هکتار زعفران در سطح اراضی شهرستان خرم آباد کشت شود.