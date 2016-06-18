دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان بزرگترین گردهمایی آب ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر عابدی کوپایی گفت: اگر به بحران آب در کشور توجه نشود بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به قرارگیری کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک و نیز اهمیت تولید محصولات کشاورزی بعنوان اولویتی اجتناب ناپذیر برای حفظ امنیت غذایی کشور افزود: به دلیل سهم بالای مصرف آب در این بخش، مدیریت و برنامه ریزی علمی – عملی در آبیاری و زهکشی، نقش مؤثری در کاهش فشارهای وارده به منابع آب ایفا می کند.

دبیر کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران با تأکید بر لزوم ارائه راهکارهای مطمئن، دقیق و پایدار برای مواجه با این چالش ملی تصریح کرد: جامع‌نگری و همگرایی بخش‌های علمی و اجرایی کشور در حوزه آب و با مشارکت بهره برداران، از طریق گفتمان علمی در همایش های علمی میسر خواهد بود.

وی ادامه داد: این کنگره با همکاری انجمن آبیاری و زهکشی ایران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی زاینده رود و با حمایت استانداری اصفهان، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و شهرداری اصفهان، و نیز مشارکت نهادها و شرکت های دولتی و خصوصی و با مشارکت بیش از ۲۰ مرکز علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد.

عابدی کوپایی با بیان این که مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه این کنگره ۱۶ تیرماه و آخرین مهلت ثبت نام ۱۵ مردادماه است افزود: علاقه مندان به منظور ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت های کنگره به نشانی www.iaidm.ir یا www.iaidm.iut.ac.ir مراجعه یا با دبیرخانه کنگره به شماره ۳۳۹۱۳۳۴۹ تماس حاصل کنند.

براساس این گزارش، دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران به عنوان بزرگترین گردهمایی آب کشور با حضور مقامات عالی رتبه این حوزه، اساتید برجسته علمی و کارشناسان و خبرگان کشوری در زمینه آب، تولیدکنندگان و شرکت های مشاور و پیمانکاران و دانشجویان علاقه مند و توانمند در مسائل آب کشور با همکاری انجمن ملی آبیاری و زهکشی و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، دوم تا چهارم شهریور ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.