هشدار یک باستان شناس نسبت به نابودی شهر تاریخی تیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،سرپرست هیأت بررسی شهر تاریخی تیس گفت : مداخلات انسانی ، جاده سازی ، تخریب های محیطی ، تسطیح ، خانه سازی ،بازسازی های غیر اصولی و ... عواملی هستند که آثار تاریخی به جای مانده از دوران سلجوقی ، صفوی و قاجار شهر تاریخی تیس ،یکی از مهمترین بنادر تاریخی دریای عمان در دوران اسلامی را تهدید می کنند .

وی افزود: در بازدید هیأت باستانی شناسی از شهر تاریخی تیس چابهار ، کل مجموعه تاریخی این منطقه شامل بندر تاریخی تیس ، قلعه پرتغالی ها ، غارهای سه گانه بان مسیتی ، محوطه شهر تاریخی و قبرستان های شش گانه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت .

این باستان شناس، نبود حفاظت و نگهداری را عمده ترین مشکل این منطقه اعلام کرد و اظهار داشت : روند تخریب آثار تاریخی موجود در شهر تاریخی تیس که اغلب آنها ثبتی نیز هستند تداوم دارد .

این باستان شناس در ادامه به بیان وضعیت برخی از این آثار پرداخت و گفت :مداخلات در بندر تاریخی تیس و بخش جنوبی منطقه که آثاری از تمدن گذشته دریانوردی ایرانیان را در خود نهفته دارد به چشم می خورد .

صدرایی افزود: قلعه تاریخی تیس، موسوم به قلعه پرتغالی ها که بعد از بندر تاریخی به سمت شرق قرار دارد از یک سو مورد بازسازی های بسیار ناقص ، غیر اصولی و غیر علمی قرار گرفته و از سوی دیگر تعریض جاده چابهار به کنارک به آن آسیب رسانده است.

او ، ایجاد دکل مخابراتی در سمت دیگر قلعه ، ایجاد آب نما در بخش ورودی و نبود ساماندهی را از دیگر تهدیدات مخرب این اثر ثبتی اعلام کرد .

وی وضعیت غارهای سه گانه بخش شمالی شهر تاریخی تیس که به غارهای بان مسیتی مشهورندرا بسیار بد توصیف کرد و گفت : نبود ساماندهی، تخریب محیطی و مداخلات انسانی سالهای اخیر بر نابودی این آثار سه گانه ، شامل دو غار تاریخی و یک غار طبیعی سرعت بیشتری داده است .

او با اشاره به وضعیت نا مناسب محوطه و قبرستان های این شهر تاریخی اظهار داشت: این محوطه که از بافت مرکزی شهر تاریخی شروع و به سمت غرب ادامه دارد پیش از این تسطیح و خانه سازی شده است.

صدرایی با بیان اینکه که در سالهای اخیر از 6 قبرستان ثبتی،4 قبرستان تسطیح و یک قبرستان نیز در حال تسطیح و تقسیم بندی برای خانه سازی است گفت : اگر بصورت اضطراری به قبرستان های تاریخی این شهر رسیدگی نشود این روند ادامه خواهد داشت و در زمان بسیار کوتاه از آنها آثاری باقی نخواهد ماند .

وی خواستار برگزاری جلسات اضطراری در سطوح بالای مدیریتی استان با حضور مسئولان منطقه آزاد چابهار و تصمیم گیری جدی برای نجات آثار تاریخی شهر تیس شد .