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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

هشدار یک باستان شناس نسبت به نابودی شهر تاریخی تیس

هشدار یک باستان شناس نسبت به نابودی شهر تاریخی تیس

یک باستان شناس پیشکسوت ضمن هشدار درباره خطر نابودی شهر تاریخی تیس خواستار تشکیل نشست اضطراری مقامهای عالیرتبه استان سیستان و بلوچستان و منطقه آزاد چابهار برای نجات این شهر تاریخی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،سرپرست هیأت بررسی شهر تاریخی تیس گفت : مداخلات انسانی ، جاده سازی ، تخریب های محیطی ، تسطیح ، خانه سازی ،بازسازی های غیر اصولی و ... عواملی هستند که آثار تاریخی به جای مانده از دوران سلجوقی ، صفوی و قاجار شهر تاریخی تیس ،یکی از مهمترین بنادر تاریخی دریای عمان در دوران اسلامی را تهدید می کنند .

وی افزود: در بازدید هیأت باستانی شناسی از شهر تاریخی تیس چابهار ، کل مجموعه تاریخی این منطقه شامل بندر تاریخی تیس ، قلعه پرتغالی ها ، غارهای سه گانه بان مسیتی ، محوطه شهر تاریخی و قبرستان های شش گانه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفت .

این باستان شناس، نبود حفاظت و نگهداری را عمده ترین مشکل این منطقه اعلام کرد و اظهار داشت : روند تخریب آثار تاریخی موجود در شهر تاریخی تیس که اغلب آنها ثبتی نیز هستند تداوم دارد .

این باستان شناس در ادامه به بیان وضعیت برخی از این آثار پرداخت و گفت :مداخلات در بندر تاریخی تیس و بخش جنوبی منطقه که آثاری از تمدن گذشته دریانوردی ایرانیان را در خود نهفته دارد به چشم می خورد .

صدرایی افزود: قلعه تاریخی تیس، موسوم به قلعه پرتغالی ها که بعد از بندر تاریخی به سمت شرق قرار دارد از یک سو مورد  بازسازی های بسیار ناقص ، غیر اصولی و غیر علمی قرار گرفته و از سوی دیگر تعریض جاده چابهار به کنارک به آن آسیب رسانده است.

او ، ایجاد دکل مخابراتی در سمت دیگر قلعه ، ایجاد آب نما در بخش ورودی و نبود  ساماندهی را  از دیگر تهدیدات مخرب این اثر ثبتی اعلام کرد .

وی وضعیت غارهای سه گانه بخش شمالی شهر تاریخی تیس که به غارهای بان مسیتی مشهورندرا بسیار بد توصیف کرد و گفت : نبود ساماندهی، تخریب محیطی و مداخلات انسانی سالهای اخیر بر نابودی این آثار سه گانه ، شامل دو غار تاریخی و یک غار طبیعی سرعت بیشتری داده است .

او با اشاره به وضعیت نا مناسب محوطه و قبرستان های این شهر تاریخی اظهار داشت: این محوطه که از بافت مرکزی شهر تاریخی شروع و به سمت غرب ادامه دارد پیش از این  تسطیح و خانه سازی شده است.

صدرایی با بیان اینکه که در سالهای اخیر از 6 قبرستان ثبتی،4 قبرستان تسطیح و یک قبرستان نیز در حال تسطیح و تقسیم بندی برای خانه سازی است گفت : اگر بصورت اضطراری به قبرستان های تاریخی این شهر رسیدگی نشود این روند ادامه خواهد داشت و در زمان بسیار کوتاه  از آنها آثاری باقی نخواهد ماند .

وی خواستار برگزاری جلسات اضطراری در سطوح بالای مدیریتی استان با حضور مسئولان منطقه آزاد چابهار و تصمیم گیری جدی برای نجات آثار تاریخی شهر تیس شد .

کد مطلب 3688698
فاطمه کریمی

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