حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر شرایط ناپایداری نسبی جوی طی دو روز آینده بر روی استان اصفهان است که بر این اساس امروز در نیمه شمالی استان از بعدازظهر شاهد افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود.

وی بیان داشت: البته به دلیل عدم تغذیه رطوبت کافی پدیده غالب در اکثر مناطق وزش باد نسبتاً شدید و شدید خواهد بود. در مناطق شرق، شمال شرق و شمال استان باد همراه با گرد و خاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: روز شنبه به خصوص در نیمه شمالی استان پدیده غالب وزش باد نسبتا شدید و در مناطق شرقی و تاحدی مرکزی احتمال پدیده گرد و خاک در استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

وی اعلام کرد: همچنین در روزهای شنبه و یکشنبه غبار صبحگاهی و کاهش دید در نواحی شرقی و مرکزی انتظار می رود.

خدابخش گفت: بیشینه دما در اکثر نواحی استان دو تا سه درجه افزایش و کمینه دما در نیمه شمالی یک تا دو درجه کاهش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه امروز هوای اصفهان صاف تا کمی ابری، همراه با غبارصبحگاهی در بعدازظهر، وزش باد و احتمال گرد و خاک همراه است، ادامه داد: فردا هوای اصفهان صاف و غبار آلود و گاهی با وزش باد همراه است.