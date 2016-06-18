اردوی تیم ملی قایقرانی روئینگ مردان کشور در زریوار مریوان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی روئینگ مردان بزرگسالان کشور با حضور ۱۴ قایقران در دریاچه زریوار شهرستان مریوان آغاز شد.

این اردو از روز ۲۶ خردادماه در دریاچه زریبار شهرستان مریوان آغاز شده است و ملی پوشان منتخب استان های کشور زیر نظر طاهر کبوتری مربی تیم ملی تا ۱۵ تیرماه به منظور رسیدن به سطح آمادگی به تمرینات فنی می پردازند.

عاقل حبیبیان و افشار حیدری از آذربایجان غربی، امیر آقازاده، حمیدرضا رضوانی، سیاوش سعیدی، علی شاه محمدنیا، خشایار عباس آبادی و علی نیکوخصال از تهران، سیدمجتبی شجاعی از زنجان، پیام مطاعی از کرمانشاه، امیرحسین محمودپور از گیلان، امیرمسعود عادلی از لرستان و حمیدرضا چوبداری از همدان نفرات دعوت شده به این مرحله از اردو هستند

گفتنی است، تیم ملی روئینگ مردان کشورمان خود را برای حضور موفق در بازیهای آسیایی ساحلی و مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند.

دریاچه زریبار مریوان یکی از ظرفیت های گردشگری و زیست محیطی در کردستان است که علاوه بر این مهم توانمندی های ویژه ای برای توسعه رشته های قایقرانی در اختیار دارد و طی سال اخیر اردوهای متعددی در این دریاچه برگزار شده است.