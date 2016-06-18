۳۰ هزار شهروند اصفهانی آموزش پیشگیری از ایذر را فرامی گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی – اجتماعی شهرداری اصفهان، مسعود مهدویان فر، با بیان اینکه آموزش پیشگیری از ایدز در دستور کار شهرداری قرار گرفته است اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، امسال ۳۰ هزار شهروند اصفهانی آموزش پیشگیری از بیماری ایدز را فرا می گیرند.

وی افزود: بیشترین تمرکز در آموزش پیشگیری از بیماری ایذر، بانوان هستند چرا که آنها بیشترین آسیب را می بینند.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به هفته ملی کنترل مبارزه با ایدز در آذر ماه، گفت: در این هفته آموزش پیشگیری از بیماری ایدز از طریق رسانه های شهر انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین قرار است دستورالعملی از سوی معاونت فرهنگی - اجتماعی صادر شود تا در حاشیه مراسم های مختلف همچون همایش ها و جشن ها غرفه های ثابت برای آموزش شهروندان به خصوص جوانان در این زمینه برپا شود.

مهدویان فر با بیان اینکه خانه های سلامت نیز امسال آموزش راه های پیشگیری از ایدز را در دستور کار خود قرار داده اند، گفت: برای گسترش آموزش های عمومی در مناطق ۱۵ گانه شهر، شهرداری اصفهان از سازمان های مردم نهاد که در این رابطه فعالیت می کنند، حمایت می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مناطق حاشیه ای شهر نقاط آسیب خیزی محسوب می شوند افزود: مدیریت شهری برای مناطق حاشیه ای و آسیب خیز برنامه های فرهنگی و تفریحی با راهبرد غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان اقداماتی را از سال گذشته آغاز کرده است که این برنامه ها امسال نیز ادامه دارد.

گفتنی است براساس آمار مرکز بهداشت در اصفهان ۶۱۵ نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده اند.

مهمترین عامل ابتلا به این بیماری در ایران استفاده از سرنگ های مشترک معتادان تزریقی است.