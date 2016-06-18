فعاليت ۱۴ كانون بسيج اساتيد در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رضایی کرمانی صبح شنبه در نشستی خبری که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار كرد: دوشنبه ۳۱ خرداد ماه، سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران که الگوی برتر استاد بسیجی است، روز بسیج اساتید نامگذاری شده است و امسال سیوپنجمين سالروز تشکیل بسیج اساتید است.
وی هدف از شکل گیری بسیج اساتید را گسترش تفکر بسیجی، دفاع از ارزشهای انقلاب، ایجاد زمینه مناسب برای تلاشهای علمی و پژوهشی، ارتقا اندیشه و روحیه خدمت به جامعه و کشور و کمک به ارتقا معرفت و آگاهی دینی بیان کرد و افزود: شهید چمران شخصیت ویژهای است که آهن نماد جنگ، اشک نماد معرفت و کتاب نماد علم و دانش را در هم آمیخت.
رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی افزود: در حال حاضر ۲۱ قشر بسیج در کشور فعال هستند که همه اقشار برای کمک به روند پیشرفت کشور با انجام فعالیتهای مختلف، تلاش میکنند.
وی با اشاره به فعاليت بیش از دو هزار و ۵۰۰ استاد بسیجی در خراسان رضوی گفت: اين اساتيد بسيجی در برنامهها و فعاليتهای مختلف با ما همراه هستند.
رضایی كرمانی خاطرنشان كرد: ۱۴ کانون بسیج اساتید در استان وجود دارد که ۷ کانون در مشهد و ۷ کانون در شهرستانهای گناباد، سبزوار، نیشابور، قوچان، تربت حیدریه و تربت جام مستقر هستند.
رئیس سازمان بسیج اساتید خراسان رضوی با اشاره به فعاليتهای اين سازمان گفت: برپايی حلقههای علمی در کانونهای مختلف و برگزاری حلقههای صالحین از جمله اقدامات سازمان بسيج اساتيد است که تاکنون حدود ۱۰۰ حلقه علمی برگزار شده است.
رضایی، برگزاری نشستهای معرفتی، جلسات شورای مرکزی و شورای عالی، تعامل با سازمانها، ادارات، نهادها و دیگر اقشار بسیج، بازدیدهای علمی و صنعتی و برگزاری مسابقات ورزشی را از دیگر فعالیتهای بسیج اساتید خراسان رضوی عنوان كرد.
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