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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

مدیر عامل هلال احمر آذربایجان شرقی تاکید کرد:

کاهش تلفات سوانج غیرمترقبه مستلزم توجه جدی به توصیه های ایمنی

کاهش تلفات سوانج غیرمترقبه مستلزم توجه جدی به توصیه های ایمنی

تبریز - مدیر عامل هلال احمر آذربایجان شرقی توجه جدی به توصیه های ایمنی را لازمه کاهش تلفات سوانج و حوادث غیرمترقبه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی، سعید کنعانی شنبه با اشاره به وقوع زمین لرزه صبح امروز در تبریز گفت: بر اساس اعلام مرکز  لرزه نگاری این زمین لرزه ۳.۷ ریشتری ساعت ۷:۵۸ دقیقه صبح در عمق ۱۰ کیلومتری به مرکزیت تبریز به وقوع پیوست که با توجه به  قدرت کم زلزله، خوشبختانه خسارتی در پی نداشته است.

وی تاکید کرد: با این حال نیروهای جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی برابر وظایف ذاتی خود طبق روال همیشه آماده خدمت رسانی به هموطنان هستند و البته اگر در چنین مواقعی هموطنان نسبت به رعایت توصیه های ایمنی اقدام کنند، می توان از بروز تلفات و خسارات بسیاری جلوگیری کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از هموطنان خواست جهت کسب اطلاعات لازم در خصوص حوادث به سایت «خانواده آماده در مخاطرات» در آدرس http://khadem.ir   مراجعه و یا با شماره ۱۱۲ شماره اضطراری جمعیت هلال احمر تماس و با گرفتن شماره های اعلامی، اطلاعات جامعی از حوادث و نحوه حفظ آمادگی در برابر آنها را کسب کنند.

کد مطلب 3688713

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