گزارش معاملات فرابورس در هفته چهارم خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات هفته چهارم خرداد در بازار فرابورس ایران با افت اندک در مقایسه با هفته گذشته به اتمام رسید و در مجموع، ۲ هزار و ۳۳ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷ هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.

در بازار اول، ۴۰۶ میلیون سهم به ارزش ۸۷۶ میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت که این ارقام حکایت از رشد ۹ و ۱۳ درصدی حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته قبل دارد.

اما در بازار دوم با وجود رشد ۱۸ درصدی حجم معاملات، ارزش معاملات ۱۱ درصد افت کرد به طوری که ۴۲۳ میلیون اوراق بهادار به ارزش ۲ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال معامله شد.

طبق این گزارش، در بازار پایه نیز حجم و ارزش معاملات، رشد ۳۳ و ۳۰ درصدی را تجربه کرد و خرید و فروش یک میلیارد و ۱۶۳ میلیون اوراق بهادار به ارزش ۸۵۱ میلیارد ریال در این بازار به ثبت رسید.

در هفته معاملاتی منتهی به ۲۶ خردادماه در بازار ابزارهای نوین مالی، انواع صکوک، ETF و اوراق تسهیلات مسکن مبادله شد و حجم این مبادلات، ۱۰۵ درصد رشد نشان داد و ارزش آن نیز با ۷ درصد افزایش به رقم ۳ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال رسید.

در این میان حجم معاملات ETF ها در مقایسه با هفته قبل، ۱۲۴ درصد افزایش یافت و ارزش آن رشد ۹۵ درصدی داشت.

با این وجود، آیفکس در روز چهارشنبه با ثبت عدد ۷۷۷، افت ۳۳ واحدی نسبت به مدت مشابه هفته قبل داشت و ارزش بازار هم با افت ۱۳ هزار و ۹۷۵ میلیارد ریالی، رقم ۹۳۸ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال را نشان داد.

بالاترین حجم مبادلات روزانه طی ۵ روز معاملاتی این هفته، در روز یکشنبه با داد و ستد ۵۳۹ میلیون اوراق بهادار جابه جا شد و بیشترین ارزش معاملات به میزان ۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال در روز سه‌شنبه رقم خورد. همچنین در مدت یاد شده، ۴۵ درصد ارزش بازار مربوط به بازار دوم و ۱۱ درصد متعلق به بازار اول بود.

این گزارش می‌افزاید، در هفته چهارم خرداد، گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم با سهم ۲۴ درصدی از ارزش معاملات خرد بازار سهام در جایگاه اول ایستاد. علاوه بر این، گروه فلزات اساسی با معاملاتی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال در رده دوم و گروه حمل و نقل با ۳۰۴ میلیارد ریال معامله و سهم ۱۳ درصدی در رده سوم جای گرفت.