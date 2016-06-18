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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه:

سردیس استاد حمید سبزواری توسط هنرمندان کرمانشاهی ساخته می شود

سردیس استاد حمید سبزواری توسط هنرمندان کرمانشاهی ساخته می شود

کرمانشاه- رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه گفت: هنرمندان کرمانشاهی، سردیس استاد حمید سبزواری را با یاد این هنرمند ارزشی، خواهند ساخت.

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با درگذشت قافله سالار شعر انقلاب استاد حمید سبزواری طی جلسه ای که با حضور مسئولین حوزه هنری کرمانشاه و هنرمندان تجسمی برگزار شد ساخت سردیس این هنرمند فقید، در دستور کار این حوزه قرار گرفت.

وی در این باره تصریح کرد: این اثر هنری توسط استاد ناصر خاور زاده از هنرمندان مطرح کرمانشاهی  ساخته خواهد شد.

سروری شعر انقلاب را  یکی از بهترین ابزارها برای انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی و ارزشهای والای انسانی دانست و اظهار داشت: هنرمندان پیرو خط امام (ره) فرصتها را به خوبی درک می کردند و با هنر خود  به یاری انقلاب آمدند که استاد حمید سبزواری از ستاره های درخشان این عرصه بود.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد: این اثر به پاس سالها مجاهدتهای استاد سبزواری و همچنین خاطره حضور ایشان در کرمانشاه در دوران دفاع مقدس و نیز شرکت در جمع هنرمندان این دیار در سالهای اخیر ساخته می شود. 

کد مطلب 3688717

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