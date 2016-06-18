سردیس استاد حمید سبزواری توسط هنرمندان کرمانشاهی ساخته می شود

عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با درگذشت قافله سالار شعر انقلاب استاد حمید سبزواری طی جلسه ای که با حضور مسئولین حوزه هنری کرمانشاه و هنرمندان تجسمی برگزار شد ساخت سردیس این هنرمند فقید، در دستور کار این حوزه قرار گرفت.

وی در این باره تصریح کرد: این اثر هنری توسط استاد ناصر خاور زاده از هنرمندان مطرح کرمانشاهی ساخته خواهد شد.

سروری شعر انقلاب را یکی از بهترین ابزارها برای انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی و ارزشهای والای انسانی دانست و اظهار داشت: هنرمندان پیرو خط امام (ره) فرصتها را به خوبی درک می کردند و با هنر خود به یاری انقلاب آمدند که استاد حمید سبزواری از ستاره های درخشان این عرصه بود.

رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد: این اثر به پاس سالها مجاهدتهای استاد سبزواری و همچنین خاطره حضور ایشان در کرمانشاه در دوران دفاع مقدس و نیز شرکت در جمع هنرمندان این دیار در سالهای اخیر ساخته می شود.