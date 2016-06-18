به گزارش خبرگزاری مهر، سعید آذری با انتشار بیانیه‌ای نسبت به نقل و انتقالات لیگ برتر و شرایط باشگاه ذوب آهن مسائلی را مطرح کرده که در زیر می‌آید:

«ذوب آهن بزرگ تمريناتش را از امروز شنبه ۲۹ خرداد ماه ۹۵ آغاز خواهد كرد تا بار ديگر در چالش مسابقات مختلف در جبهه هاي مختلف به سان يك باشگاه بزرگ و حرفه اي حضور يابيم و اميد آنكه بتوانيم بار ديگر نتايج خوبي را از حيث نتيجه، مدل باشگاهداري، رفتار حرفه اي و مسووليتي كه در حوزه فوتبال داريم به منصه ظهور برسانيم.

در همين جا و پيش از صحبت در ارتباط با فصل آينده لازم مي دانم از همه عزيزاني و همراهاني كه در فصل گذشته سهمي در موفقيتهاي تيم فوتبال اين باشگاه داشتند تشكر نمايم. از اعضاي تيم فوتبال و كارمندان باشگاه گرفته تا هر فردي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم همراه ما در موفقيتهايمان بود. خوشبختانه با قهرماني در جام حذفي، صعود به عنوان بهترين تيم گروهي در مرحله مقدماتي ليگ قهرمانان و جايگاه البته قابل تامل در ليگ توانستيم به بخش قابل ملاحظه اي از روياهايي كه در سر داشتيم جامه عمل بپوشيم.

تشكري ويژه نيز بايد از همه هواداراني كه دلشان با نام تيم مورد علاقه شان ذوب آهن و يا اصفهان بزرگ عجين بود داشته باشم؛ به خصوص در ديدار برگشت با العين با حضور گسترده نشان دادند چگونه تيم ريشه دار ديار نصف جهان را دوست دارند. هر چند نتوانستيم با شكست العين هديه خوبي به آنها بدهيم ولي خرسنديم كه قهرماني در جام حذفي هديه كوچكي بود در مقابل درياي محبت اين عزيزان، محبتي كه بسيار اميدواريم ابدي باشد و ذوب آهن همواره از داشتن اين هواداران و مردمی علاقه مند به تیم شهرشان به خود ببالد. هيچگاه فراموش نمي كنيم كه در ديدار با العين چند هزار نفر از پشت درب ورزشگاه فولادشهر به منازل خود بازگشتند و اين نشان از مسووليت سنگيني است كه بر دوش همه ذوب آهني هاست. و البته تشكري ويژه تر هم داشته باشم از يكايك كارگران كارخانه بزرگ ذوب آهن كه مي دانيم نتايج خوب ذوب آهن در دو فصل اخير نتيجه تلاشها و دعاهاي خير اين عزيزان است.

و اما فصل جدید رقابتهای لیگ برتر؛ در ارتباط با فصل بعد نيز بار ديگر نياز به تاكيد است كه پس از پايان فصل گذشته كه ذوب آهن بيشترين تعداد بازي را نسبت به همه تيمهاي ايراني در آن تجربه كرد، تمامي تلاشها براي داشتن ذوب آهني با كيفيت، با قدرت، منظم و استراتژيك به كار بسته شد.

ذوب آهن كه خوشبختانه با اكثر قريب به اتفاق بازيكنانش قرارداد داشت و با كادر فني اش به لحاظ فكري و اجرايي براي فصل پيش رو توافقات شفاهي را انجام داده بود، تاكنون بدون دلواپسي خاصي و به دور از حواشي و هياهوي فصل نقل و انتقالات در حال بسترسازي، بهبود زيرساختها و ظرفيتهاي لازم براي داشتن روزهاي بهتر در فصل آينده است.

نبايد از نظر دور داشت كه در همين شرايط ذوب آهن به خوبي شرايط بازار نقل و انتقالات را نيز رصد مي كند و راهبردهاي خود را به پيش مي برد تا علاوه بر حفظ شاكله نفرات و بازيكنان بسيار خوبش در فصل گذشته بتواند مهره هايي كه مي توانند به اين تيم در فصل آتي براي موفقيت كمك كنند را نيز جذب كند.

از همين جا به همه هواداران و مردم شريف اصفهان يادآور مي شويم كه انشاءالله با اتكال به خداوند و با تلاش ستودني مجموعه باشگاه و اعضاي تيم فوتبال در فصل آينده نيز بار ديگر تمام تلاشمان را به كار خواهيم گرفت تا نماينده اي شايسته و درخور براي همه شما عزيزان باشيم.

لازم به ذکر است که باشگاه ذوب آهن تنها يك باشگاه مصرف گرا نيست كه بازيكنان ساخته و پرداخته ساير باشگاهها را مورد بهره برداري دهد، بلكه اين باشگاه خودش را در جريان توجه به اقتصاد مقاومتي، شرايط اقتصادي كارخانه معظم ذوب آهن، مسووليت در قبال رشد فوتبال، توليد فوتباليست، رشد استعدادها و توسعه علم در ورزش نيست مسئول مي داند و با توجه به اين راهبرد گامهاي بلندي به سوي آينده بر خواهد داشت.

اميد آنكه با تلاش مجدانه ما و به خصوص اعضاي تيم فوتبال اعم از كادر مديريتي، فني، رسانه اي، پزشكي، تداركات و بازيكنان و همچنين با همراهي شما عزيزان بتوانيم اهداف ذوب آهن را به عنوان تيمي متفاوت و بزرگ در فوتبال ايران به پيش ببريم.

در پایان بایستی تشکری ویژه نیز داشته باشم از مدیریت کارخانه ذوب آهن اصفهان، مهندس احمد صادقی كه همراه ويژه و بازيگر اصلي عرصه موفقيتهاي ما بودند. همچنین از هیات مدیره ورزشی و همراهی که نباید از ذکر نام و تلاشهای ستودنی آنها برای برافراشته شدن و ماندن نام ذوب آهن غافل شد. مهندس شاهرخ شهنازی رییس هیات مدیره باشگاه ذوب آهن و اعضای هیات مدیره باشگاه یعنی آقایان مهندس طیب نیا، فریدونی و دکتر ناصر. آنچه در موفقيتهاي ذوب آهن رخ نمايي مي كند بي ترديد نتيجه درايت و همراهي اين عزيزان است كه باعث مي شود يك فرضيه در سايه تدابير فكري هيات مديره محترم به هدف بدل شود و در نهايت همه به سمت آنها هدف به پيش رويم.»