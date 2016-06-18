۵۰ درصد انرژی برق کردستان توسط مشترکین خانگی مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نجفیان ظهر امروز شنبه در سومین جلسه ستاد استانی فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه سال گذشته ۴۷ کیلووات انرژی خورشیدی در استان نصب شده است، گفت: ۱۵ مدرسه در تمامی شهرستان های استان به نیروگاه های انرژی خورشیدی مجهز شدند.

وی عنوان کرد: پروژه راه اندازی نیروگاه ۱۰ کیلوواتی در اداره کل فنی و حرفه ای استان در حال اجرا است و هم اکنون دارای ۹۵ درصد پیشرفت است.

وی اظهارداشت: مطالعاتی در استان در زمینه استفاده از ظرفیت باد برای تولید برق در زرینه، دهگلان و سنندج انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان ادامه داد: کمیته ای در سال گذشته به منظور کنترل و نظارت بر مصرف برق در ادارات استان با همکاری سازمان بسیج استانداری و دستگاه های اجرایی استان تشکیل شد.

نجفیان با اشاره به اینکه اداراتی که مصرف بیش از ۳۰ کیلو وات را داشتند جزو پرمصرف ها قرار می گیرند، افزود: از مجموع ۶۳۵ اداره واقع در سطح استان ۶۳ درصد آنها در مصرف برق صرفه جویی کردند و ۳۷ درصد مصرف آنها زیاد بوده است.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد مشترکین برق استان را بخش خانگی تشکیل می دهند، بیان کرد: ۵۰ درصد انرژی برق استان هم توسط مشترکین خانگی مصرف می شود.

وی اظهارداشت: ۵۱ هزار مگا وات میزان انرژی تولیدی کشور است که پیش بینی شده انرژی موردنیاز کشور ۵۳ هزار مگاوات است بنابراین با کمبود تولید مواجه هستیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان عنوان کرد: برای اینکه در تابستان امسال شاهد ایجاد خاموشی نباشیم باید ۱۲۰۰ مگا وات برق مورد نیاز از طریق مدیریت مصرف تامین شود.