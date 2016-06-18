روسیه با سرمایه ۶۰ میلیاردی آماده سرمایه گذاری در استان البرز است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی پیش از ظهر شنبه در دیدار مشترک با «ال چین سعیدوف» نائب رئیس فدراسیون بین المللی صنعتگران و مبتکران اقتصادی روسیه ضمن معرفی ظرفیت های استان، نیازهای منطقه را در سرمایه گذاری خارجی تشریح کرد.

وی ضمن تبیین موقعیت خاص و ویژه البرز به جهت مجاورت با پایتخت و دسترسی به راه های مواصلاتی، افزود: به علت نزدیکی البرز به تهران، حدود ۱۲ میلیون جمعیت سیار در این استان حضور دارد بنابراین هر گونه سرمایه گذاری می تواند این استان را به فرصت های بزرگی نزدیک سازد؛ چرا که هر گونه امکانات و همکاری های مشترک، سرمایه روس ها را به پایتخت کشور جمهوری اسلامی نیز سرریز خواهد ساخت.

استاندار البرز وجود فرودگاه بین المللی (پیام) در مجاورت پایتخت را امتیاز ویژه ای دانست که روسیه باید از آن استفاده کند.

طهائی با اشاره به تحریم ترکیه، گفت: ترکیه از تحریم های روسیه زیان دیده است بنابراین ما از مقطع مهم فعلی به عنوان فرصت طلایی برای سرمایه گذاری بهره مند خواهیم شد.

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان را کانون اصلی برای رایزنی های دیپلماتیک بین البرز و روسیه عنوان کرد و گفت: این مرکز به عنوان پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی معرفی می شود و همه اقدامات باید از مجرای این مرکز در استان انجام شود؛ هر چند اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی سردمدار در مذاکرات با هیئت های خارجی ما تلقی می شود، به نوعی متولی اصلی کار بخش خصوصی و اتاق بازرگانی استان است و دستگاه های دولتی باید همراهی سازمانی داشته باشند.

طهائی در محور دیگری با اشاره به اظهارات «ال چین سعیدوف» نائب رئیس فدراسیون بین المللی صنعتگران و مبتکران اقتصادی روسیه مبنی بر توجه بیشتر به نوع بسته بندی کالاهای صادراتی، گفت: در حال حاضر بزرگترین صادر کنندگان نمونه کشور در استان البرز حضور دارند بنابراین این زمینه وجود دارد که محصولات کشاورزی استان البرز با شاکله ای مناسب که خریدار داشته باشد، صادر شود.

وی همچنین تأکید کرد: نباید در تجارت خارجی محصور به ظرفیت های یک استان و آن هم به صورت مقطعی تبادلات تجاری داشت، تقویت اتحادیه تجارت خارجی در استان البرز و ایجاد تشکیلات واحد در حوزه تجارت کالاهای مشخص می تواند ما را سریع‌تر به اهداف اقتصادی سوق دهد.

استاندار البرز همچنین با بیان اینکه در دنیای تجارت افرادی موفق هستند که توان عرضه محصولات تولیدی را در بسته بندی های استاندارد و مناسب داشته باشند، بر ضرورت توجه بیشتر به مقوله بسته بندی و فروش محصولات تولیدی تأکید کرد و گفت: در تجارت داخلی و خارجی باید شرکت ها و موسسات تخصصی صادراتی تشکیل شود تا با اشراف به مسائل خارجی توان فروش کالاهای تولیدی وجود داشته باشد.

وی افزود: باید دغدغه فروش کالاها را از دوش تولیدکنندگان داخلی برداریم و با تقویت کیفیت کالاهای تولیدی توان رقابتی خود را تجارت بین المللی ارتقاء دهیم.

وی در پایان پروژه های کلان و مهم استان در حوزه قطار شهری، راه، طرح های آبی، احداث بیمارستان و هتل را آماده سرمایه گذاری طرف روسی جهت گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی اعلام کرد.

در این نشست دو جانبه تشکیل اتحادیه تجاری البرز و روسیه در داخل استان، مورد موافقت هر دو طرف قرار گرفت روسیه با سرمایه ۶۰ میلیارد دلاری آماده سرمایه گذاری در استان البرز است