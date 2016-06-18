به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اعزام نخستین گروه جهادی دانشجویی بسیج استان در سال ۸۲، اظهار کرد: در این گروه ۱۵ نفر از خواهران دانشجوی بسیجی به روستاهای اطراف بیرجند اعزام و این روند طی سال های گذشته روز به روز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این رقم در سال ۹۴ به ۳۰ گروه جهادی متشکل از ۸۶۴ نفر دانشجو رسیده است، بیان کرد: در سال جاری نیز تعداد ۷۰۰ نفر در قالب گروه ها و اردوهای جهادی ۱۰ تا ۱۲ روزه به مناطق محروم استان اعزام می شوند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی خراسان جنوبی همچنین به اعزام ۲۵۰ نفر اردو در قالب اردوهای سه روزه در این مدت اشاره کرد و افزود: علاوه بر این ها امسال تعدادی از دانشجویان در قالب اردوهای یک روزه به مناطق اعزام خواهند شد.

اعزام ۹ گروه در ماه مبارک رمضان

قاسمی با بیان اینکه در مجموع در سال جاری ۹۵۰ نفر دانشجو به اردوهای جهادی اعزام می شوند، عنوان داشت: از این تعداد پنج گروه در تعطیلات نوروزی امسال به مناطق محروم اعزام شدند.

وی ادامه داد: در ماه مبارک رمضان نیز ۹ گروه در مناطق مختلف استان حضور خواهند داشت و مابقی نیز در طول سال اعزام می شوند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی خراسان جنوبی، خودسازی و خدمت رسانی را از مهمترین رسالت های اردوهای جهادی دانشجویی عنوان کرد و گفت: مهمترین اهداف اردوهای جهادی علاوه بر خودسازی و خدمت رسانی، کادرسازی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی با پرورش نیروها و مدیران جهادی، ایجاد روحیه امید و نشاط در مناق محروم و تلاش در کارآمدی بسیج در کمک به محرومین است.

مطالبه گری از خصوصیات اصلی گروه های جهادی است

قاسمی با تاکید بر اینکه مطالبه گری یکی از خصوصیات اصلی گروه های جهادی است، بیان داشت: این گروه ها در بازه زمانی که در روستا هستند، مسائل و مشکلات روستا را رصد کرده و برای ارائه به مسئولان مربوطه آماده می کنند و چه در بازدید مسئولین از گروه ها و چه با مکاتبه با ادارت مربوطه پیگیر حل این مشکلات هستند.

وی همچنین به عرصه های فعالیت گروه های جهادی دانشجویی اشاره کرد و افزود: برگزاری کلاس و نمایشگاه های حجاب و عفاف، اصلاح الگوی مصرف، آثار مخرب ماهواره و فضای مجازی تهدیدات شبکه های اجتماعی، کارگاه های روانشناسی و ... از جمله برنامه های فرهنگی این اردوها است.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی خراسان جنوبی همچنین برگزاری کلاس های آموزشی، قرآنی، احکام، کنکور، حل مساله، رفع اشکال، رایانه و نرم افزارهای کاربردی را از جمله برنامه های علمی و آموزشی برگزار شده در این اردوها برشمرد و افزود: ساخت مسجد، حسینیه، پایگاه بسیج، خانه عالم، خانه مستمندان از اقدامات عمرانی این اردوها خواهد بود.

قاسمی اضافه کرد: این اردوهای جهادی بهترین اقدام و عمل در جهت اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری به عنوان مطالبه و شعار سال فرموده اند.