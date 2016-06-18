استعفا نداده بودم/ بین کی روش و برانکو باید تعامل برقرار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در جمع خبرنگاران حاضر در باشگاه پرسپولیس در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: تا پنجشنبه دو نوبت صبح و بعدازظهر تمریناتمان را پیگیری کردیم و امروز هم بازیکنان تست پزشکی دادند.

وی در رابطه با برگزاری اردوی اوکراین گفت: قرار است ششم به اردو برویم اما هنوز جزئیات قطعی نیست.

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با وضعیت ملی پوشان تصریح کرد: باید تعاملی صورت بگیرد تا این مشکلات به وجود نیاید زیرا تنها در این شرایط بازیکن ضرر می‌کند. البته تیم ملی ارجحیت دارد اما باشگاه نیز به بازیکن نیاز دارد البته در این فرصت تعطیلی امکان پذیر بود که بازیکنان بیایند و با تیم تمرین کنند زیرا تمرین کردن برای بازیکن بد نیست.

وی در خصوص وضعیت کاوه رضایی گفت: من در این مورد چیزی نمی دانم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی تیم تکمیل می شود، خاطرنشان کرد: هر وقت باشگاه بازیکنان مورد نظر را جذب کرد، تیم کامل می شود.

خوردبین در رابطه با شایعه تغییرات در پست سرپرست تیم خاطرنشان کرد: این موضوعی بود که دوستان شما در رسانه ها مطرح کردند و گفتند خوردبین استعفا داده است. چه کسی استعفای من را دیده است؟ ‌ من پیگیر این مسئله از طریق مراجع قانونی خواهم شد تا بدانم که چه کسی این صحبت ها را مطرح کرده است. طاهری حرف آخر را می زند.

وی در رابطه با شرایط ورزشگاه شهید کاظمی تصریح کرد: شرایط ورزشگاه خوب است اما مسیر استادیوم کمی طولانی است و مانند این می ماند که به مسافرت رفته ایم.

وی در پایان در رابطه با نتایج تیم ملی والیبال در مسابقات لیگ جهانی گفت: معلوم است که بازیکنان کمی خسته به نظر می رسند. من فکر می کنم بهتر است آنها خودشان را برای بازی های المپیک آماده نگهدارند.