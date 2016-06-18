به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، نشست روایتشناسی قصص قرآنی به عنوان نشست هفتگی شهرکتاب، روز سه شنبه اول تیر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
بخشی از سبکشناسی بلاغی قرآن، گزارههای کوتاه و بلند است در قالب روایت یا همان قصص قرآنی: چگونه میتوان از منظر نظریه و دستور زبان روایت و روایتشناسی، این قصص را تحلیل و بررسی کرد؟
قرآن از شگردهای زبانی ـ ادبی شامل تشبیه، استعاره، تمثیل، صنایع کلامی، تصویرپردازی، کنایه، طعنه و از شگردهای روایتپردازی چون زمان، مکان، آغازهای چندگانه، داستان، مکالمه، شخصیتپردازی، زاویهی دید و وجوه گفتار و اندیشه فراوان بهره میبرد.
نشست هفتگی شهر کتاب روز سهشنبه اول تیر از ساعت ۱۶:۳۰ به تحلیل و بررسی «روایتشناسی قصص قرآنی» اختصاص دارد که با سخنرانی ابوالفضل حری در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.
ورود به این نشست برای عموم علاقه مندان آزاد است.
نظر شما