جشنواره مشارکت ملی «گردشگری حلال- ظرفیت ایرانی» برگزار می شود

مريم سلمانيان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جشنواره مشارکت ملی گردشگری با رویکرد گردشگری حلال- ظرفیت ایرانی افزود: مهلت شركت در جشنواره و ارسال آثار تا ۱۵ مرداد ماه امسال است.

وي با بيان اينكه علاقمندان می توانند آثار خود را به سامانه www.Irantourismfestival۳.com ارسال كنند، افزود: برگزیدگان این جشنواره علاوه بر جوایزی که به آن‌ها اهداء می‌شود، برای دریافت وامی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با کارمزد چهار درصد به صندوق کارآفرینی امید نیز معرفی می‌شوند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره كل ميراث‌فرهنگی، صنايع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: با توجه به اهمیت روزافزون صنعت گردشگری و شعار سال ۲۰۱۶ سازمان جهانی جهانگردی با عنوان «گردشگری برای همه، ارتقاء دسترسی در سطح بین‌المللی»، اين جشنواره با هدف افزایش آگاهی بیشتر عموم جامعه از اهمیت و ارزش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صنعت گردشگری برگزار می‌شود.

سلمانيان افزود: افزایش مشارکت و همکاری مردم در خلق ایده‌ها و تفکرات نوین و معرفی فرصت و استعدادهای گوناگون صنعت گردشگری در مدیریت بهینه حضور گردشگران بین‌المللی به‌ویژه مسلمانان جهان از ديگر اهداف برگزاري اين جشنواره است.

وي از عموم مردم استان به‌خصوص دانشجویان و اساتید دانشگاه و هنرمندان درخواست کرد در این جشنواره که در چهار بخش عکس (مردمی و حرفه‌ای)، فیلم، سفرنامه نویسی و ایده برگزار می شود، شرکت کنند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره كل ميراث‌فرهنگی، صنايع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: علاقمندان می‌توانند آثار خود را در موضوعاتی از جمله میهمان نوازی، خوراک ایرانی، پذیرایی، آداب و سنن، تنوع فرهنگی، پوشش سنتی، اقامت، صنایع‌دستی، گردشگری سلامت، بقاع متبرک و سایر موضوعات تخصصی به سامانه اينترنتی جشنواره ارسال كنند.

سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری حلال را محصول جدیدی از صنعت گردشگری دانسته که برنامه های تفریحی و گردشگری ویژه ای را برای مسلمانان تدارک می بیند.

در این برنامه ها مسلمانان می توانند از غذای حلال سالن‌های غذاخوری استفاده کرده یا در هتل‌هایی که مشروبات الکلی سرو نمی‌کنند اقامت كنند، همچنین برای زنان و مردان استخرهای جداگانه برای شنا در نظر گرفته شده و در طول سفر اوقات شرعی اعلام و برای آن برنامه ریزی مي‌شود، ضمن آنکه گردشگران مسلمان در برنامه سفر خود می توانند از اماکن مذهبی نیز دیدن کنند.