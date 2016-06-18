به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان زنجان، محمدرضا صراطی بابیان اینکه اداره کل کمیته امداد استان زنجان به‌منظور غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان زیرپوشش این نهاد از ظرفیت کانون‌های موقت و پیروان ولایت استفاده می‌کند، گفت: فعالیت کانون‌های پیروان از اول تیرماه آغاز و تا ۱۵ شهریورماه ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: فعالیت این کانون‌ها باهدف غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و ارتقای سطح بینش قرآنی و بصیرت دانش‌آموزان و خانواده‌های زیرپوشش برگزار می‌شود.

مدیر فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان بابیان اینکه سال گذشته ۱۵ کانون موقت و شش کانون پیروان ولایت در فصل تابستان فعال بود، اضافه کرد: برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های دینی، قرآنی در این نهاد، بر اساس نیازسنجی مخاطبان و تقویت بینش دینی دانش‌آموزان و لزوم رعایت احکام شرعی، آموزش مهارت‌های زندگی به‌منظور ایجاد سازگاری در زندگی خانوادگی از اهداف فعالیت این کانون‌ها است.

صراطی بابیان اینکه شناسایی استعدادهای درخشان و حمایت از آن‌ها، آشنایی با مفاهیم قرآنی و احکام، ارائه آموزش‌های مربوط درزمینه قرآنی و فنی و حرفه‌ای و ارتقای سطح نشاط و شادابی مددجویان، از دیگر اهداف فعالیت کانون‌های پیروان ولایت است، اضافه کرد: پیش‌بینی این است که امسال سه‌هزار دانش‌آموز در این دوره‌ها حضورداشته باشند.

مدیر فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با اشاره به اینکه تعداد دانش‌آموزان زیرپوشش این نهاد سه‌هزار نفر است، اظهار کرد: پیش‌بینی این است که امسال بیش از ۸۰ درصد دانش‌آموزان در رده‌ها سنی و مقاطع مختلف تحصیلی در دوره‌های آموزشی کانون‌های پیروان ولایت حضورداشته باشند.

صراطی از حضور ۸۰ درصد از دانش‌آموزان مددجوی زنجانی در کانون‌های ولایت و تابستانی خبر داد و گفت: مجموع دانش‌آموزان زیرپوشش این نهاد سه‌هزار نفر است.

وی در ادامه با اشاره به سایر برنامه‌های فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، افزود: اجرای طرح فلاح باهدف تقویت و تعمیق باورهای دینی مددجویان در مناسبت‌های دینی و مذهبی و برگزاری دوره‌های آموزشی دینی و مذهبی برای مددجویان، ازجمله برنامه‌هایی است که توسط کمیته امداد اجرا می‌شود.