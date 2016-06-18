هوای زنجان سالم و استاندارد است

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از اواسط هفته گذشته توده ریز گردها به استان زنجان واردشده و آسمان نقاط مختلف این استان را فراگرفته است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر شاخص هوا کیفیت هوا در استان زنجان ۸۰pm است، بنابراین وضعیت هوای استان برای همه اقشار جامعه سالم بوده و استاندارد و طبیعی است.
رئیس اداره محیطزیست شهرستان زنجان گفت: این توده ریز گردها از کشور عراق وارد استان شده و همچنین وزش باد ، گردوغبار منطقهای را نیز در استان حاکم کرده است.
اسدی گفت: با توجه به ورود ریز گردها به آسمان استان زنجان، به بیماران خاص و افرادی که مشکل ریوی و قلبی دارند، همچنین زنان باردار و سالمندان توصیه میشود حتیالمقدور در بیرون از خانه به مدت طولانی تردد نکنند.
رئیس اداره پایش و نظارت هوای محیطزیست استان زنجان گفت: با توجه به اینکه جهت باد استان زنجان در بهار، جنوب غربی است، احتمال ورود و نفوذ ریز گرد وجود دارد و در شرایط ناسالم به گروههای حساس ازجمله بیماران، کودکان وزنان باردار توصیه میشود که از تردد در خیابانها خودداری کنند.
اسدی بابیان اینکه بیشترین مدت زمان وقوع هوای ناسالم در استان زنجان فصل بهار است، افزود: بر اساس برآوردهایی که در سال گذشته انجامشده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها است و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلایندهها مثل صنایع بوده است.
وی گفت: ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در استان بوده است.
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