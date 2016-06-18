توضیحات پزشک پرسپولیس در رابطه با تست پزشکی بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حقیقت در جمع خبرنگاران حاضر در باشگاه پرسپولیس گفت: تست‌های پزشکی لازم امروز گرفته شده و هنوز هم این تست‌گیری‌ها ادامه دارد. خوشبختانه ما امسال تست ورزش و تست بینایی را به تست‌های پزشکی اضافه کردیم تا وضعیت آمادگی جسمانی بازیکنان به طور کامل مشخص شود.

وی در رابطه با اینکه آیا بازیکنی امسال مشکل خاصی داشته که برای تیم باعث دردسر شود؟ افزود: مواردی که باعث عدم فسخ قرارداد می‌شود، پیش از این انجام شده است و مشکلی در این باره نداریم.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با اینکه محسن ربیع‌خواه بازیکن تازه ‌وارد این تیم، سابقه پارگی رباط داشته، تصریح کرد: ربیع‌خواه هیچ مشکلی از نظر پزشکی ندارد و از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار است.

حقیقت در رابطه با غیبت محمد انصاری در تست پزشکی گفت: انصاری امروز دچار مشکل گوارشی بود و به همین خاطر نتوانست تست بدهد. البته ما از بازیکنانی که در این تست حاضر نبودند، تست مجددی خواهیم گرفت.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انصاری می‌تواند با شروع لیگ، پرسپولیس را در مسابقات همراهی کند یا خیر؟ گفت: انصاری تا آن زمان آمادگی کامل را به دست می‌آورد و مشکلی برای همراهی تیم ندارد.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: امکانات پزشکی خوبی در ایفمارک بود و من به همین خاطر از فدراسیون و مسئولان ایفمارک تشکر می‌کنم.