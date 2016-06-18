ناصر شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در پی بازدیدهای مکرر از واحدهای تولید کننده مشاهده شده است که اغلب بلوک پلی‌استایرن که به عنوان عایق صوت و حرارت مورد استفاده قرار می‌گیرد مغایر با اصول فنی تولید می‌شود.

وی افزود: در تولید بلوک پلی استایرن رقابت بین تولیدکنندگان به وجود آمده و اغلب به جای تولید با واحد حجم ۱۳ کیلوگرم در متر مکعب با واحد حجم شش کیلوگرم بر متر مکعب تولید انجام می‌شود.

رئیس گروه تخصصی عمران نظام‌مهندسی ساختمان استان اضافه کرد: تولید با واحد حجم پایین در ادامه موجب می‌شود انتقال صوت به راحتی انجام شود و به ویژه در آپارتمان حریم خصوصی خانه‌ها دچار مشکل شود.

شهبازی با تأکید به اینکه این معضل به اداره کل استاندارد استان انعکاس یافته است، تصریح کرد: حتی در سقف ساختمان‌ها باید یک لایه بلوک اجرا شود که عملاً اجرا نمی‌کنند و موجب می‌شود صدا از سقف ساختمان‌ها به واحدهای دیگر برسد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردبیلی تأکید دارد که برای رعایت اصول فنی اصلاح بلوک‌ها ضروری است و لازم است دستگاه‌های ناظر در این خصوص اقدام عملی داشته باشند.